«Бавария» разгромила «Штутгарт». Левандовски сделал дубль

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14 декабря 2021, 22:24

Мюнхенская «Бавария» прошлась катком по «Штутгарту» в гостевом матче 16-го тура немецкой Бундеслиги (5:0).

Начало разгрому положил нападающий Серж Гнабри, отправив мяч в сетку на 40-й минуте матча. На 53-й минуте Гнабри записал на свой счёт дубль, отличившись с передачи ещё одного нападающего команды Лероя Сане. Главная звезда баварцев Роберт Левандовски забил свой гол на 69-й минуте поединка и уже через 3 минуты оформил дубль. В обоих случаях форварду ассистировал Серж Гнабри. На 74-й минуте Гнабри отличился ещё раз и поставил точку в матче, оформив хет-трик.

«Бавария» набрала 40 очков за 16 туров Бундеслиги и возглавляет турнирную таблицу. «Штутгарт» идёт на 15-й строчке, в активе команды 17 очков за 16 туров.