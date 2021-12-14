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«Бавария» разгромила «Штутгарт». Левандовски сделал дубль

14 декабря 2021, 22:24
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт0 : 5Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Мюнхенская «Бавария» прошлась катком по «Штутгарту» в гостевом матче 16-го тура немецкой Бундеслиги (5:0).

Начало разгрому положил нападающий Серж Гнабри, отправив мяч в сетку на 40-й минуте матча. На 53-й минуте Гнабри записал на свой счёт дубль, отличившись с передачи ещё одного нападающего команды Лероя Сане. Главная звезда баварцев Роберт Левандовски забил свой гол на 69-й минуте поединка и уже через 3 минуты оформил дубль. В обоих случаях форварду ассистировал Серж Гнабри. На 74-й минуте Гнабри отличился ещё раз и поставил точку в матче, оформив хет-трик.

«Бавария» набрала 40 очков за 16 туров Бундеслиги и возглавляет турнирную таблицу. «Штутгарт» идёт на 15-й строчке, в активе команды 17 очков за 16 туров.

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Все комментарии
galem72
galem72
15 декабря 2021 в 11:57
Интересный получился матч. Штуты немного огрызались, но все их попытки запустить шар в раму Нойера были перекрыты ещё на подходе. Отличный ход набрала Бавария.
112910415
112910415
15 декабря 2021 в 06:09
Гнабри солировал !
ОПС
ОПС
15 декабря 2021 в 03:48
Все это ожидалось.
vinyardrip
vinyardrip
15 декабря 2021 в 03:20
гно дро, ваш ход))
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Сочный сочень (комментарий удален) (раскрыть)
15 декабря 2021 в 01:53
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ Сочный сочень (комментарий удален) (раскрыть)
    15 декабря 2021 в 01:17
    Стыд и позор забивать Никакущей Барселоне, эти голы нужно удалить из статистики:) Вот Мансити, да! Тот Лидсу 7 отгружает и с Брюгге справился это другое.
    УЕСКА
    УЕСКА
    15 декабря 2021 в 00:53
    Бавария просто машина! Всех сметает на своем пути. У них практически всю полузащиту перед этим матчем выкосило но им хоть бы хны. Не было Киммиха, Горецки, Забитцера, Толиссо но их безболезненно заменили Рока и Мусиала в опорной зоне. Получил травму по ходу матча Коман, вышел вместо него Сане и тут же выдал голевую передачу, положив начало разгрому Штутгарта. Нет, эту машину не остановить!
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ Сочный сочень (комментарий удален) (раскрыть)
    14 декабря 2021 в 23:52
    Роберт забивает 9 голов в 6 матчах ЛЧ.
    Хейтерочки такие: Птах-кудах! покоритель Штутгартов и Гройтен Фюрта!
    1bear
    1bear
    14 декабря 2021 в 23:45
    на ожидал в этой игре разгрома...???
    Schalke-04
    Schalke-04
    14 декабря 2021 в 23:28
    Да, машина, ничего не скажешь.
    Agamaga........
    Agamaga........
    14 декабря 2021 в 23:05
    Гнабри просто монстрище.
    VeniaminS
    VeniaminS
    14 декабря 2021 в 23:05
    Левандовский как всегда в форме.
    kust07
    kust07
    14 декабря 2021 в 22:43
    Совершенно две разные команды.Результат закономерный
    Cayman
    Cayman
    14 декабря 2021 в 22:41
    Лева один тащит мертвую Баварию, а за это даже ЗМ не плучил(
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    14 декабря 2021 в 22:34
    Снова Роберт за себя и за того парня.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    14 декабря 2021 в 22:34
    Надо было три забивать.
    Все равно это просто жесть...
    Elliada
    Elliada
    14 декабря 2021 в 22:33
    Чемпионат одной команды.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    14 декабря 2021 в 22:32
    Левандовски просто монстр
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    14 декабря 2021 в 22:31
    "Штутгарт" прессинговал и безуспешно пытался забить хотя бы гол престижа, но в принципе это был поединок команд разных весовых категорий.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 декабря 2021 в 22:29
    Гнабри топище
    Cat01
    Cat01
    14 декабря 2021 в 22:29
    Только так играть дальше
    Ironigor
    Ironigor
    14 декабря 2021 в 22:28
    У Штутгарта тряслись ноги , по воротам не могли попасть. А машина в лёгкую в пол ноги играя выиграла с разгромом .
    протон
    протон
    14 декабря 2021 в 22:26
    Машина. и с победой Баварию
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