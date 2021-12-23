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Аккаунт «Зенита» пошутил над «Челси» с помощью «паспорта Фомы Кинияева»

вчера, 13:23

Лондонский «Челси» после подписания в свою женскую команду россиянки Алсу Абдуллиной разместил в соцсетях пост с прямой речью футболистки. Однако оформлен он в довольно необычном стиле — буквы в английском тексте заменены на похожие из славянского алфавита.

Аккаунт «Зенита» пошутил над «Челси» с помощью «паспорта Фомы Кинияева»

Твиттер-аккаунт женского «Зенита» не остался в стороне и ретвитнул пост, прикрепив в качестве ответа знаменитый кадр-мем из фильма о Джейсоне Борне, где в российском паспорте имя агента значится как «Лштшфум Ащьф» (Foma Kiniaev).

Аккаунт «Зенита» пошутил над «Челси» с помощью «паспорта Фомы Кинияева»

«Та же энергия», — пошутили в аккаунте питерцев.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:58
Вовсе не слежу за женским футболом, но искренне желаю ей успехов!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:23
Зенит слишком часто стал шутить!
David Young
David Young
вчера в 14:48
Весьма недурно. Имею ввиду и то что придумал Челси и то что придумал санкт-петербургский Зенит.
makkie
makkie
вчера в 14:38
Так это шутка? Типа посмеяться нужно? Ну ха-ха)
8rc2gyqqz4sh
8rc2gyqqz4sh
вчера в 14:07
Лайфхак - смеяться после слова паспорт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:58
Нихфига не понял, но было интересно...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:44
Это никому особо не интересно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:36
Нам остаётся только шутить подумали в зените)))
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 13:35
За креатив там Дзюба отвечает.
LOpp
LOpp ответ beefs (раскрыть)
вчера в 13:33
не важно, главное Зенит подшутил над Челси.
beefs
beefs
вчера в 13:31
И в чем же креатив...
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