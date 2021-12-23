Аккаунт «Зенита» пошутил над «Челси» с помощью «паспорта Фомы Кинияева»

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вчера, 13:23

Лондонский «Челси» после подписания в свою женскую команду россиянки Алсу Абдуллиной разместил в соцсетях пост с прямой речью футболистки. Однако оформлен он в довольно необычном стиле — буквы в английском тексте заменены на похожие из славянского алфавита.

Твиттер-аккаунт женского «Зенита» не остался в стороне и ретвитнул пост, прикрепив в качестве ответа знаменитый кадр-мем из фильма о Джейсоне Борне, где в российском паспорте имя агента значится как «Лштшфум Ащьф» (Foma Kiniaev).

«Та же энергия», — пошутили в аккаунте питерцев.