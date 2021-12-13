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Аршавин ошибочно свёл «Вильярреал» и МЮ в 1/8 ЛЧ. Они играли в одной группе

вчера, 14:53

Экс-футболист Андрей Аршавин участвовал в жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники «Вильярреалу» Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед». Напомним, что обе команды играли в одной группе. По правилам турнира, встретиться на этой стадии они не могли. Россиянин был вынужден вытянуть шар ещё раз. Там уже оказался «Манчестер Сити».

Первые поединки 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи пройдут 8, 9, 15 и 16 марта будущего года.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 будет сыгран 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 21:43
Причём тут Шава?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:11, ред.
даже пинг-понговый шарик вынуть нормально не может
Землянин
Землянин
вчера в 19:38
Подставили Андрюху 😂
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:23
А если бы вытянул еще один шар то там мог бы оказаться и "Зенит"))
112910415
112910415
вчера в 17:45
уж вины Андрея-то точно нет !
David Young
David Young ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:30
Не Андрей Аршавин.
David Young
David Young ответ BreezeCOOL (раскрыть)
вчера в 17:30
За что Вы так о нём?
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:28
.
4RT
4RT
вчера в 17:25
Ему простительно. Он с футболом завязал 😁
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:36
Не попал 😉😆😂
ДСА
ДСА
вчера в 16:32
Теперь ясно кто накосячил.
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 16:29
Ну Дэпил))))
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 16:20
Дзюба безошибочно шары гоняет....надо его на жеребьевку
mbhksyc32had
mbhksyc32had
вчера в 16:05
В начале пережеребьёвки надо ему разразиться своим фирменным тюленьим смехом
makkie
makkie
вчера в 15:53
Похоже, бывшая жена Аршавина незаметно подменила шары, дабы опорочить репутацию Андрея )))
А вообще забавно получилось!
mphuZ
mphuZ
вчера в 15:45
Хм. Никогда такого не видел на жеребьёвках))
Ну, ничего, когда-нибудь такое должно было случиться.
a2zvgh6ap5hx
a2zvgh6ap5hx
вчера в 15:36
Напомнило анекдот про русского с двумя титановыми шариками в пустой комнате. Так что пусть радуются, что половину шаров не сломал, а вторую половину не потерял
Elliada
Elliada ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:36
Его позвали потому что финал ЛЧ в Питере. Кого еще могли позвать?
memphis
memphis
вчера в 15:36
Шары катать - это к Дзюбе, но он скатов нянчит
u6phykfpp2aq
u6phykfpp2aq
вчера в 15:26
Лазурным только свои шары и катать
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:21
Аршавин ошибочно свёл «Вильярреал» и МЮ в 1/8 ЛЧ. Они играли в одной группе.
Elliada
Elliada
вчера в 15:16
Это не он шары в корзину положил. Не его вина
протон
протон
вчера в 15:13
Не ожидал Аршавина увидеть на жеребьёвке! Легенда!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:04
Аршавина явно использовали не по назначению:
протон
протон
вчера в 15:04
Ваши ожидания - ваши проблемы. Сказал Андрей составителям регламента ЛЧ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:02
И здесь обложался.
Futurista
Futurista
вчера в 14:56
Аршавин: Ваши шары это ваши проблемы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:56
Даже тут не смог нормально выступить!
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