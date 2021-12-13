Аршавин ошибочно свёл «Вильярреал» и МЮ в 1/8 ЛЧ. Они играли в одной группе.

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вчера, 14:53

Экс-футболист участвовал в жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники «Вильярреалу» Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед». Напомним, что обе команды играли в одной группе. По правилам турнира, встретиться на этой стадии они не могли. Россиянин был вынужден вытянуть шар ещё раз. Там уже оказался «Манчестер Сити».

Первые поединки 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи пройдут 8, 9, 15 и 16 марта будущего года.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 будет сыгран 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.