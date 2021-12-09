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Оздоев после игры с «Челси»: «„Ювентус“, не нужно благодарности»

вчера, 09:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев обратился к «Ювентусу» после поединка заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Ювентус», не нужно благодарности.

Гол российского игрока в компенсированное время позволил «Зениту» сравнять счет в матче с «Челси», благодаря этому итальянская команда поднялась на первую строчку в таблице группы, обойдя лондонцев.

После этой встречи «Зенит» набрал 5 баллов и финишировал на 3-й строке в группе H. Команда Сергея Семака сыграет в стыковых поединках за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:10
Там зато болелы Юве его от души за гол благодарят в инсте) завалили благодарностями))
h8you
h8you
вчера в 13:30
ну если какое псж,то не факт что помог хахаха
sir_Alex
sir_Alex ответ Владимир Анохин (раскрыть)
вчера в 11:55
В "Ювентусе" никогда не слышали о каком-то там Оздоеве 😂🤣😂
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 10:29, ред.
ТЩЕСЛА́ВИЕ У НЕГО ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ ПОСЛЕ ТРАВМЫ....))))
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 10:12
Какое убожество ...
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 09:45
Разве Ювентус выразил Оздоеву благодарность?
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:38
Оздоев: "Ювентус, не нужно благодарности, готов принять деньгами!"
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 09:36
Боже, что ты несёшь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:33
Спасибо много, штуки баксов хватит...
4RT
4RT
вчера в 09:30
Ответ Ювентуса:"Спасибо за шесть очков" 😁
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:17
Нескромно со стороны Оздоева
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