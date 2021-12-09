Оздоев после игры с «Челси»: «„Ювентус“, не нужно благодарности»

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вчера, 09:12

Полузащитник «Зенита» обратился к «Ювентусу» после поединка заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Ювентус», не нужно благодарности.

@juventusfcen no need to thank)☺️ — محمد Ozdoev (@E27A) December 8, 2021

Гол российского игрока в компенсированное время позволил «Зениту» сравнять счет в матче с «Челси», благодаря этому итальянская команда поднялась на первую строчку в таблице группы, обойдя лондонцев.

После этой встречи «Зенит» набрал 5 баллов и финишировал на 3-й строке в группе H. Команда Сергея Семака сыграет в стыковых поединках за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы.