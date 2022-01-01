Экс-защитник «Реала» по окончании карьеры стал профессиональным рыбаком

Бывший защитник «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау занялся необычной работой после окончания футбольной карьеры.
33-летний португалец повесил бутсы на гвоздь по окончании минувшего сезона, после чего решил воплотить детскую мечту: стать рыбаком.
Коэнтрау купил несколько рыбацких лодок и нанял целую команду, которая занимается ловлей рыбы. Сам экс-футболист активно участвует в процессе и регулярно выходит в море.
Ну всяко оучше чем в казино Дубая просиживать.
Ну всяко оучше чем в казино Дубая просиживать.
"Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою" ))
"Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою" ))