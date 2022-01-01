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Экс-защитник «Реала» по окончании карьеры стал профессиональным рыбаком

вчера, 20:54

Бывший защитник «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау занялся необычной работой после окончания футбольной карьеры.

33-летний португалец повесил бутсы на гвоздь по окончании минувшего сезона, после чего решил воплотить детскую мечту: стать рыбаком.

Коэнтрау купил несколько рыбацких лодок и нанял целую команду, которая занимается ловлей рыбы. Сам экс-футболист активно участвует в процессе и регулярно выходит в море.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:21
Лишь бы пользу приносил населению своей деятельностью. Удачи с рыбой! ))
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 07:38
Поиграв в команде с Роналду, поневоле получишь обширные знания о водном мире.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:22
Удачи ему в новом деле
ОПС
ОПС
сегодня в 04:27
Пусть у него это лучше получается
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 03:19
Решил обшественно полезным делом заняться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:49
Каждый сам выбирает свою жизнь после футбольной карьеры.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:24
Это дело Фабио
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:03
Ну неплохая работа.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:26
Теперь Фабио Коэнтрау нашёл себе подходящее занятие. Пусть и Жозе Моуриньо собой заберёт. Ему тоже больше эта работа подойдёт.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:05
Это не так просто, как кажется.
David Young
David Young
вчера в 23:42
Возможно Фабиу стоит рассмотреть кандидатуру одного норвежского рыбака по имени Оле-Гуннар.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 23:36
Ток вспоминал , поскольку у КП забил Олисе , однофамилец Секу .. Хозяина Коэнтрау.
Ну всяко оучше чем в казино Дубая просиживать.
MRHM-1988
MRHM-1988
вчера в 23:27
Поиграл бы еще один год .
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:31
Ну и классно !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:24
Денег заработано, можно и для себя пожить...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:19
Респект. Это лучше чем в 33 отнимать мячи у поляка
beefs
beefs
вчера в 22:11
очень полезная профессия...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:11
Что то типо
"Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою" ))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:09
Самое распространенное занятие на пенсии это рыбалка, правда для кого-то это просто хобби и увлечение, а для Фабиу Коэнтрау это еще и бизнес.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:03
Наигрался,заработал денег, теперь мам решает на что их спускать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Нырял хорошо, рыбьи повадки знал тоже хорошо...
Gahi
Gahi
вчера в 21:41
"Рыбак рыбака видит издалека". Может детская мечта португальца Фабиу Коэнтрау была одна из причин чтобы стать рыбаком это поймать ту самую золотую рыбку. Мечты сбываются, когда ты становишься профессиональным рыбаком. Удачи.
Cat01
Cat01
вчера в 21:38
Футбола нет будем рыбу ловить!
drug01
drug01
вчера в 21:37
Это просто забавно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:33, ред.
У нас многие футболисты после окончания карьеры рыбалкой балуются - тот же Романцев с бутылочкой на речке не прочь посидеть, Кержакова чуть за браконьерство не повязали. А вот чтобы профессиональными становились - такого не помню, но если честно у нас и с профессиональными футболистами проблема.
ABir
ABir
вчера в 21:33
Не все именитые игроки видят свою жизнь после окончания спортивной карьеры в околофутбольной среде
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:27
Работа, бизнес и хобби одновременно
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:16
Наверное популярностью пользуется рыба выловленная им.
DEIVID_737
DEIVID_737
вчера в 21:09
Поди ещё и в этом деле сильнее Сульшера.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:06
Молодец. Нашел себе занятие по душе.
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