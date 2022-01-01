Экс-защитник «Реала» по окончании карьеры стал профессиональным рыбаком

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вчера, 20:54

Бывший защитник «Реала» и сборной Португалии занялся необычной работой после окончания футбольной карьеры.

33-летний португалец повесил бутсы на гвоздь по окончании минувшего сезона, после чего решил воплотить детскую мечту: стать рыбаком.

Коэнтрау купил несколько рыбацких лодок и нанял целую команду, которая занимается ловлей рыбы. Сам экс-футболист активно участвует в процессе и регулярно выходит в море.