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В Италии скончался 52-летний брат Марадоны

вчера, 17:38

Младший брат Диего Марадоны скончался в Неаполе. Причиной смерти стал сердечный приступ. Уго Марадоне было 52 года. Сообщается, что помощь брату легендарного нападающего оказывали более ста медицинских работников, но спасти ему жизнь не удалось.

Уго Марадона также был футболистом. В 18-летнем возрасте он перебрался в «Наполи». Затем он защищал цвета «Асколи», «Райо Вальекано» и венского «Рапида», а также команд из Венесуэлы и Японии. Позже был тренером в ряде юношеских команд.

Диего Марадона скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Недавно стали известны подробности похорон легендарного аргентинца.

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