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Неймар оборудовал подземный ночной клуб в особняке для вечеринки

вчера, 13:16

Форвард ПСЖ Неймар организует новогоднюю вечеринку в своем особняке в Бразилии.

Mundo Deportivo сообщает, что для этого футболист оборудовал в доме подземный ночной клуб. Перед вечеринкой музыканты проведут там саундчек и установят все необходимое оборудование.

На данный момент Неймар продолжает восстановление после травмы.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с mundodeportivo.com
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Все комментарии
Сантус
Сантус ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:37
Не-не,старушки с карвалолом,он же на восстановлении,как можно?)
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:36
Чего его хаять, это его карьера и жизнь. За него могут переживать лишь болельщики ПСЖ, а я лишь рад что он не играет в моих любимых клубах, а когда-то да, это было самый желанный игрок в мире.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:38
С блэкджэком и шл**ми? 😉
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:24
Этот не серьезный тип напоминает Рональниньо,талант есть мозгов нет
протон
протон
вчера в 14:24
Восстанавливается после травмы, как положено.

Еще один из списка феноменальных бразильцев, спустивших ярчайший футбольный талант в унитаз.
Зубастик, Роналдиньо, теперь Неймар навечно в этом ряду.
Жалко, первые пару-тройку лет в Барсе был невероятный игрок.
Время как пуля пролетело, вот пора уже с карьерой завязывать, ибо мешает туснякам)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:23
"Неймар" и "вечеринка " - это почти синонимы.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:20
Если есть такая возможность, то почему бы и нет...
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:18
Молодец!Жизнь для того и дана -чтобы жить!
ДСА
ДСА
вчера в 14:04
Он может себе позволить.
Cat01
Cat01
вчера в 14:01
Он может делать что угодно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:48
Деньги его,что хочет ,то и творит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:42
У Неймара свои приоритеты. И футбол стоит в них далеко не на первом месте.
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 13:35
Добрый день.
Отправка была на прошлой неделе, вероятно приз ещё не успел до вас доехать.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 13:32
С аквадискотекой и комнатой грязи?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:30
Здравствуйте! Что то никакого звонка от курьера так и нет!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:21
Это его дело.
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