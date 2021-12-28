Неймар оборудовал подземный ночной клуб в особняке для вечеринки

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вчера, 13:16

Форвард ПСЖ Неймар организует новогоднюю вечеринку в своем особняке в Бразилии.

Mundo Deportivo сообщает, что для этого футболист оборудовал в доме подземный ночной клуб. Перед вечеринкой музыканты проведут там саундчек и установят все необходимое оборудование.

На данный момент Неймар продолжает восстановление после травмы.