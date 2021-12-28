Неймар оборудовал подземный ночной клуб в особняке для вечеринки

Форвард ПСЖ Неймар организует новогоднюю вечеринку в своем особняке в Бразилии.
Mundo Deportivo сообщает, что для этого футболист оборудовал в доме подземный ночной клуб. Перед вечеринкой музыканты проведут там саундчек и установят все необходимое оборудование.
На данный момент Неймар продолжает восстановление после травмы.
Еще один из списка феноменальных бразильцев, спустивших ярчайший футбольный талант в унитаз.
Зубастик, Роналдиньо, теперь Неймар навечно в этом ряду.
Жалко, первые пару-тройку лет в Барсе был невероятный игрок.
Время как пуля пролетело, вот пора уже с карьерой завязывать, ибо мешает туснякам)
Еще один из списка феноменальных бразильцев, спустивших ярчайший футбольный талант в унитаз.
Зубастик, Роналдиньо, теперь Неймар навечно в этом ряду.
Жалко, первые пару-тройку лет в Барсе был невероятный игрок.
Время как пуля пролетело, вот пора уже с карьерой завязывать, ибо мешает туснякам)