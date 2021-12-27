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Филимонов: «Болельщики меня не узнают. Спокойно передвигаюсь по улицам»

сегодня, 20:36

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов признался, что его редко узнают в общественных местах.

Может быть, забывает. В основном, на экранах телевизоров уже сейчас молодые футболисты. Бывает, езжу на метро, на каком-то общественном транспорте, но народ погружен сам в себя, погружен в гаджеты. Поэтому даже такого вопроса не возникает, узнают, не узнают.

Хотя, бывает, иногда узнают. Даже бывали такие ситуации, когда болельщик «Спартака» взглядом встречается со мной и не сразу осознает. По-разному бывает. Но в основном нет, не узнают. Очень редко, поэтому спокойно передвигаюсь по магазинам, по улицам, в общественном транспорте.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:48
Надо больше в телевизоре мелькать,тогда точно вспомнят и не забудут!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:20
+1000000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почти, как Александра Фёдоровича!!!!!!! Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:17
Доброго Здоровья, Capral!
Я его даже гриме и женском платье узнаю!))
Gahi
Gahi
сегодня в 22:12
Это плохо что забывают и не узнают своих героев таких как Александр Владимирович Филимонов, 48 летнего уроженца города Йошкар-Ола, вратарь. Шестикратный чемпион России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001), обладатель Кубка России (1997/1998) — в составе команды Московского "Спартака". Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее. Лучший вратарь России 1998 года (приз журнала «Огонёк»). Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина. Тренер вратарей юношеской сборной России. За свою карьеру сыграл почти в двух десятках команд как в большом футболе так и в пляжном. У любого футболиста как и у Филимонова бывают хорошие матчи и те которые хочется быстрей забыть как кошмарный сон 😴. Но в любом случаи достижения Александра Филимонова заслуживает уважения пройдя через испытания он становится чемпионом мира по футболу хотя-бы в пляжном, это тоже большое достижение, как и шесть чемпионских трофея подряд в составе команды "Спартак". Удачи
протон
протон
сегодня в 21:54
Я так понимаю, у Филимонова сегодня каминг аут.
Сантус
Сантус
сегодня в 21:39
О да,он сегодня много наговорил....:)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:35
Хорошо что не узнают а то как предателя убили бы.
YVG
YVG
сегодня в 21:31
Ну и радовался бы, а то еще узнают и вспомнят.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:21
Постарел, осунулся... вот и не узнают
berda2003
berda2003
сегодня в 21:16
узнают эту дырку - помнят, подходить противно, вдруг знакомые увидят...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 21:07
Нормально Саня. Ты живое напоминание о золотом Спартаке который не забудут до смерти и плевать что ты там от Шевы пропустил. Время Тихонова Титова Ананко Цымбаларя-это была отдушина для людей в 90-е.
RuyVik
RuyVik
сегодня в 21:05
Как играл, так и узнают.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:52
Жаль, что не узнают!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:48
Шура! Вас если узнают бомжи 1950 года рождения...
санек002
санек002 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:42
да уж!это было незабываемо
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:38
Твой ляп от Шевченко никто никогда не забудет.
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