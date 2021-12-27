Филимонов: «Болельщики меня не узнают. Спокойно передвигаюсь по улицам»

Бывший вратарь «Спартака» признался, что его редко узнают в общественных местах.

Может быть, забывает. В основном, на экранах телевизоров уже сейчас молодые футболисты. Бывает, езжу на метро, на каком-то общественном транспорте, но народ погружен сам в себя, погружен в гаджеты. Поэтому даже такого вопроса не возникает, узнают, не узнают.

Хотя, бывает, иногда узнают. Даже бывали такие ситуации, когда болельщик «Спартака» взглядом встречается со мной и не сразу осознает. По-разному бывает. Но в основном нет, не узнают. Очень редко, поэтому спокойно передвигаюсь по магазинам, по улицам, в общественном транспорте.