«Арсенал» сообщил о переносе матча АПЛ против «Бернли»

1641485304

вчера, 19:08

«Арсенал» на официальном сайте сообщил о переносе предстоящего матча АПЛ с «Бернли».

Мы можем подтвердить, что после переноса домашнего матча полуфинала Кубка Лиги с «Ливерпулем» на четверг, 20 января, наш предстоящий матч АПЛ с «Бернли» теперь будет сыгран в 14:00 (по британскому времени) в воскресенье, 23 января.

«Арсенал» идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ — 35 очков после 10 матчей. «Бернли» — на 18-й строчке с 11 очками.

Недавно стало известно, что главный тренер «Бернли» Шон Дайч заразился коронавирусом.