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«Арсенал» сообщил о переносе матча АПЛ против «Бернли»

вчера, 19:08
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БернлиБернли23.01.2022 в 17:00 Не начался

«Арсенал» на официальном сайте сообщил о переносе предстоящего матча АПЛ с «Бернли».

Мы можем подтвердить, что после переноса домашнего матча полуфинала Кубка Лиги с «Ливерпулем» на четверг, 20 января, наш предстоящий матч АПЛ с «Бернли» теперь будет сыгран в 14:00 (по британскому времени) в воскресенье, 23 января.

«Арсенал» идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ — 35 очков после 10 матчей. «Бернли» — на 18-й строчке с 11 очками.

Недавно стало известно, что главный тренер «Бернли» Шон Дайч заразился коронавирусом.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:34
Всё это похоже на фарс.
протон
протон
вчера в 19:09
Нашли повод слиться. Никто не хочет выходить против огненного арсенала
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