«Ливерпуль» попросил перенести матч с «Арсеналом» из-за коронавируса

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что клуб подал заявку с просьбой перенести 1-й матч полуфинала Кубка Лиги против «Арсенала», который должен состояться 6 января.
Причиной является растущее число предполагаемых случаев заражения коронавирусом в команде и наличия игроков (часть футболистов отправились на Кубок Африканский Наций, а часть состава находится в лазарете из-за травм и болезней).
Ввиду отсутствия перспектив улучшения текущей ситуации перед матчем в четверг и потенциального ухудшения ситуации, клуб считает разумным перенести матч.
Так что теперь этот сливать не надо - надо бороться! ахахаха
Так что теперь этот сливать не надо - надо бороться! ахахаха
Пусть играют те,кто доступен.
Пусть играют те,кто доступен.
А липовые претенденты на титул из Ливерпуля посыпались, как только наступил boxing day
А липовые претенденты на титул из Ливерпуля посыпались, как только наступил boxing day
Брали бы больше европейцев/американцев , не попали бы в такую ситуацию
Брали бы больше европейцев/американцев , не попали бы в такую ситуацию
Например, МС единственная команда АПЛ, которая играла все игры. Другие отдыхали 1-2 игры. У МС то же есть зараженные и игроки, которые поехали в Африку, Играют с тем, что имеют
Например, МС единственная команда АПЛ, которая играла все игры. Другие отдыхали 1-2 игры. У МС то же есть зараженные и игроки, которые поехали в Африку, Играют с тем, что имеют
Ищут причину переноса
Ищут причину переноса