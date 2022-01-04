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«Ливерпуль» попросил перенести матч с «Арсеналом» из-за коронавируса

вчера, 22:01
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 22:45 Не начался

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что клуб подал заявку с просьбой перенести 1-й матч полуфинала Кубка Лиги против «Арсенала», который должен состояться 6 января.

Причиной является растущее число предполагаемых случаев заражения коронавирусом в команде и наличия игроков (часть футболистов отправились на Кубок Африканский Наций, а часть состава находится в лазарете из-за травм и болезней).

Ввиду отсутствия перспектив улучшения текущей ситуации перед матчем в четверг и потенциального ухудшения ситуации, клуб считает разумным перенести матч.

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Все комментарии
Rizo1
Rizo1 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 01:41
Привет от вулверпентона)))
Martini-1987
Martini-1987
сегодня в 00:45, ред.
Хм, игру просят перенести с лондонцами, а вопят почему-то манчестерские школьники, и их шестёрки
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 00:08
0-3 раз здоровье сберечь не могут.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:24
Прям МС единственная...у Челси не было ни одного переноса. С 8 заражёнными основы, даже когда скамейку на игру не смогли собрать полноценную, с 3 полевыми и 2 вратарями. В переносе было отказано неоднократно.
Cat01
Cat01
вчера в 23:01
Надо пойти навстречу
dzvinka
dzvinka ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:58
Он пока безуспешно пытался слить этот турнир, слил другой, который не пытался слить.
Так что теперь этот сливать не надо - надо бороться! ахахаха
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:56
Важный матч.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:40
Так африканцы итак не играли, Клопп же сливает этот турнир и на кой ему ещё переносить эту игру,таким образом загружая в дальнейшем свой график АПЛ и ЛЧ.
Пусть играют те,кто доступен.
Сочный сочень
Сочный сочень ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:24
И не просто играли , а показали 100% результат
А липовые претенденты на титул из Ливерпуля посыпались, как только наступил boxing day
Elliada
Elliada
вчера в 22:24
Кубок Африки будет длится месяц и вирус в ближайшее время никуда не денется. И что теперь Ливерпуль будет просить перенести все важные игры на потом? АПЛ не будет подстраиваться под интересы Ливерпуля. Матч состоится
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 22:21, ред.
Сами виноваты, что негритосов понабрали в состав
Брали бы больше европейцев/американцев , не попали бы в такую ситуацию
Elliada
Elliada
вчера в 22:21
Матч состоится. Куда переносить? И так играют по 2 игры в неделю и некоторые игры уже перенесли. Все команды в одинаковых условиях, все страдают из-за вируса. И многие отправились на кубок Африки. Пусть играют с тем, что есть.

Например, МС единственная команда АПЛ, которая играла все игры. Другие отдыхали 1-2 игры. У МС то же есть зараженные и игроки, которые поехали в Африку, Играют с тем, что имеют
3ton
3ton
вчера в 22:18
Важный матч турнирный для Ливерпуля и учитывая , что Ливерпуль не в лучшей форме.
Ищут причину переноса
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:15
Кстати очень интересно, что на это ответят.
Сантус
Сантус
вчера в 22:09
Все в одинаковых условиях.Все под кубком Африки ходят...)
sash71
sash71
вчера в 22:07
Сейчас АПЛ много матчей перенесло изза короны. Не думаю, что Ливерпулю будет отказано.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:06
Вот интересно перенесут или нет)) поглядим, для всех ли всё одинаково от ФА
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