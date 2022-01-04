«Ливерпуль» попросил перенести матч с «Арсеналом» из-за коронавируса

1641322910

вчера, 22:01

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что клуб подал заявку с просьбой перенести 1-й матч полуфинала Кубка Лиги против «Арсенала», который должен состояться 6 января.

Причиной является растущее число предполагаемых случаев заражения коронавирусом в команде и наличия игроков (часть футболистов отправились на Кубок Африканский Наций, а часть состава находится в лазарете из-за травм и болезней).