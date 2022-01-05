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Усман Дембеле забил за «Барселону» впервые за 8 месяцев

вчера, 23:05
Линарес ДепортивоЛоготип футбольный клуб Линарес Депортиво1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» встречается с «Линарес Депортиво» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:1, второй тайм).

Каталонская команда пропустила в первом тайме, но после перерыва ответный гол забил вышедший на замену вингер Усман Дембеле. Этот гол стал первым для француза за «Барсу» в текущем сезоне. До этого он в последний раз забивал в мае.

Также матч с «Линаресом» стал знаковым для защитника каталонцев Дани Алвеса.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:52
Дембеле сегодня хорош. Ну хорош, чего сказать! Наконец-то!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:02
Удивительная скорострельность
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:49
Сможет и ещё забить.
3ton
3ton
вчера в 23:48
2 голевые в последних 2 матчах и моменты создавал для парнеров .
Глупо будет его отпускать . Он талант большой , травмы мешают ему раскрыть его в полную силу .
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 23:14
Теперь можно и продлить. Сколько он там просит? Вроде, 30 млн. За гол самому Линаресу, сам Бог велел.
beefs
beefs
вчера в 23:13
Надо же, выиграли..
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:09
Барса что, проигрывает?
tjtkydxx278r
tjtkydxx278r
вчера в 23:08
Холанд, не вздумай...
Cat01
Cat01
вчера в 23:06
Молодец так далее играть
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