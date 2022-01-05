Усман Дембеле забил за «Барселону» впервые за 8 месяцев

«Барселона» встречается с «Линарес Депортиво» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:1, второй тайм).
Каталонская команда пропустила в первом тайме, но после перерыва ответный гол забил вышедший на замену вингер Усман Дембеле. Этот гол стал первым для француза за «Барсу» в текущем сезоне. До этого он в последний раз забивал в мае.
Также матч с «Линаресом» стал знаковым для защитника каталонцев Дани Алвеса.
Глупо будет его отпускать . Он талант большой , травмы мешают ему раскрыть его в полную силу .
Глупо будет его отпускать . Он талант большой , травмы мешают ему раскрыть его в полную силу .