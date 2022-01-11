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«Динамо» сегодня может объявить о трансфере Смолова

вчера, 10:44

Форвард «Локомотива» Федор Смолов находится в шаге от ухода из клуба.

Утверждается, что сегодня утром нападающий прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в «Динамо».

Трансфер может состояться уже сегодня, а завтра 31-летний футболист должен вылететь с командой на первый сбор, который будет проходить до 21 января в Катаре.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Смолова примерно 10 миллионов рублей.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 17:47
а на футболке написать ЛОПЫРЕВ ! мать вашу !
1bear
1bear
вчера в 17:43
если правда , то неожиданно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:23
НЕ к ночи сказано,и ладно!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:51
Посмотрим. С учетом возвращения в Динамо, т.е. к родным пенатам, напоминает возвращение Заболотного в ЦСКА. Смолов ведь тоже изрядно "погулял" по клубам. Любопытно, хотя мой скептицизм и не рассеялся.
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:33
Агенты сказали что без этого топаря чемпионства не видать
протон
протон
вчера в 15:29
В данной ситуации наверное все оказались в выигрыше. Локомотив неплохо так разгрузил зарплатную ведомость, все же у Смолова очень приличный контракт, плюс продал хотя бы за какие-то деньги (летом ушёл бы вообще бесплатно, да ещё и 1,5 млн евро забрав). С точки зрения результата конечно оценивать сложно, потому что непонятно, кого они будут покупать взамен (а покупать явно кого-то должны).
Динамо приобрело опытного игрока с российским паспортом, который умеет играть в футбол, если в команде есть система (у Николича он это неоднократно показывал). Да ещё и за небольшие деньги и на значительно меньшую зарплату, закрывая проблемную позицию центрального нападающего (Тюка ещё нестабилен, Груле сейчас на фланге комфортней играть, да и конкуренция не повредит).
Сам же Смолов попал в команду, которая показывает интересный футбол, у которой есть реальная стратегия развития и в которой Федя собственно начинал большой футбольный путь. Думаю, ему ещё есть что доказывать. Шварц и тренерский штаб подтянут его физическое состояние, чтобы повысить эффективность, и вполне может принести пользу Динамо во второй части сезона.
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:08
Самый неоднозначный и непонятный для меня трансфер, так и не возьму в толк, чем он может усилить Динамо.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:43
На самом деле, я понимаю переход Смолова в Динамо.

Во-первых, он засветился в РПЛ именно в этом клубе. Так что сейчас просто вернулся туда, откуда начал своё становление.
Во-вторых, Смолов опытный игрок, который точно добавит разнообразия атаке Динамо. Теперь в клубе три разноплановых нападающих: Тюкавин, Грулёв и Смолов + Нджие.
В-третьих, Шварц умеет работать с возрастными футболистами и вдыхать в них вторую жизнь. Ордец, Бальбуэна, Варела - вполне органично смотрятся в защите. А вот в атаке не хватает опытных игроков, коим может стать Смолов.
В-четвертых, Федору не потребуется адаптация к РПЛ, а значит он может дать результат практически сразу же. Тем более Динамо сейчас важно ударно провести весеннюю часть и составить конкуренцию Зениту. Да и у Смолова личные счёты с Зенитом, если вспомнить одно из его интервью «Можно отдавать «Зениту» первое место и разыгрывать второе» ))))

Динамо в последнее время почти не промахивается с трансферами - все новички играют в основе. Не беру в расчёт купленных ранее Игбуна и Нджие.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:08
Если перечислить всех его предыдущих жен, то... старик Ельцын несколько раз перевернется в гробу. Но у меня другой вопрос. Вроде в Динамо умные люди и Шварц, и Бувач. Как они дошли до жизни такой.? Это же очевидная глупость.
kust07
kust07
вчера в 14:06
Динамо удивляет. Зачем им этот пенсионер.
lotsman
lotsman
вчера в 13:49
Может это пойдёт на пользу ему.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:48
.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:26
Зато без 5 минут муж внучки Ельцина )))
Сп62
Сп62
вчера в 13:12
Лишь бы играл. Удар у Феди поставлен.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:10
Кому он нужен ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:42
Удачи Смолову в "Динамо"! Пора начинать играть!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:38
Решили взять,может в Динамо заиграет.
ОПС
ОПС
вчера в 11:35
А зачем? Да и дороговато.
drug01
drug01
вчера в 11:34
Будем знакомы!
Futurista
Futurista
вчера в 11:32
Милиционер и весь в наколках...непорядок)...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 11:25
Ну такое себе. Игрок на год
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:24
Приветствую!Если создаст конкуренцию то уже хорошо)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:11
Смолов, как мушка на лице симпатичного Динамо). Прям таинство, загадка). Если получится у Черного выкладываться напу, дворянских кровей, в каждом матче, а не раз, через пять, то тренеру Динамо воздастся вдвойне.
Будет видно.
112910415
112910415
вчера в 11:02
неужели его можно реанимировать ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:55
Сомневаюсь, что Смолов улучшит игру "Динамо". Разве что создаст необходимую конкуренцию на своей позиции.
LOpp
LOpp
вчера в 10:48
Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Смолова примерно 10 миллионов рублей.


ого, как за однушку в Новогиреево
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:44
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