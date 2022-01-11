«Динамо» сегодня может объявить о трансфере Смолова

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вчера, 10:44

Форвард «Локомотива» находится в шаге от ухода из клуба.

Утверждается, что сегодня утром нападающий прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в «Динамо».

Трансфер может состояться уже сегодня, а завтра 31-летний футболист должен вылететь с командой на первый сбор, который будет проходить до 21 января в Катаре.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Смолова примерно 10 миллионов рублей.