«Динамо» сегодня может объявить о трансфере Смолова

Форвард «Локомотива» Федор Смолов находится в шаге от ухода из клуба.
Утверждается, что сегодня утром нападающий прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в «Динамо».
Трансфер может состояться уже сегодня, а завтра 31-летний футболист должен вылететь с командой на первый сбор, который будет проходить до 21 января в Катаре.
Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Смолова примерно 10 миллионов рублей.
Динамо приобрело опытного игрока с российским паспортом, который умеет играть в футбол, если в команде есть система (у Николича он это неоднократно показывал). Да ещё и за небольшие деньги и на значительно меньшую зарплату, закрывая проблемную позицию центрального нападающего (Тюка ещё нестабилен, Груле сейчас на фланге комфортней играть, да и конкуренция не повредит).
Сам же Смолов попал в команду, которая показывает интересный футбол, у которой есть реальная стратегия развития и в которой Федя собственно начинал большой футбольный путь. Думаю, ему ещё есть что доказывать. Шварц и тренерский штаб подтянут его физическое состояние, чтобы повысить эффективность, и вполне может принести пользу Динамо во второй части сезона.
Динамо приобрело опытного игрока с российским паспортом, который умеет играть в футбол, если в команде есть система (у Николича он это неоднократно показывал). Да ещё и за небольшие деньги и на значительно меньшую зарплату, закрывая проблемную позицию центрального нападающего (Тюка ещё нестабилен, Груле сейчас на фланге комфортней играть, да и конкуренция не повредит).
Сам же Смолов попал в команду, которая показывает интересный футбол, у которой есть реальная стратегия развития и в которой Федя собственно начинал большой футбольный путь. Думаю, ему ещё есть что доказывать. Шварц и тренерский штаб подтянут его физическое состояние, чтобы повысить эффективность, и вполне может принести пользу Динамо во второй части сезона.