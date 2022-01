Пресс-служба «Барселоны» объявила о досрочном прекращении аренды нападающего .

18-летней форвард вернётся в «Рапид». За каталонский клуб Демир провёл 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9