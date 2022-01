«Челси» выиграл только 3 из 11 последних матчей в рамках АПЛ

«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля выиграли только 3 из последних 11 игр в рамках чемпионата Англии. Это были победы над «Уотфордом», «Лидсом» и «Астон Виллой». Ещё 6 матчей «синие» сыграли вничью (с «Манчестер Юнайтед», «Эвертоном», «Вулверхэмптоном», «Ливерпулем» и дважды «Брайтоном»), а ещё две встречи проиграли (с «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити»).

