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«Реал» и «Барселона» заключили «пакт о ненападении»

вчера, 12:16

Президент «Реала» Флорентино Перес и его коллега из «Барселоны» Жоан Лапорта договорились не переманивать игроков друг у друга, пишет Marca.

Исключение в данном устном соглашении – футболисты с истекающими контрактами (6 месяцев до конца срока договора). Также такая договоренность не касается трансферных целей обоих клубов из других команд, например, нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:10
Скорее Перес пошёл навстречу Лапорте!!!
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 22:34
А такие частые были переходы из одной в другую у этих команд?
протон
протон
вчера в 18:08
Трудно представить кого Барселона сейчас может заманить из Реала. Тут скорее Перес решил поддержать каталонцев.

Пусть теперь вякает в сторону Реала… пусть вешает банеры в Мадриде и при каждом случае поливает Реал грязью…. а потом на коленях приползает, чтоб просить Переса о том, чтоб не переманивали игроков.

Перес красава, как бы не было, протягивает руку помощи Барсе
протон
протон
вчера в 18:07
Мужик купивший свиную голову на всякий :»а че, всмысле?»
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 16:35
Где то с такой новости со смеха рыдает Бавария
4RT
4RT
вчера в 16:27
Филькина грамота,учите историю
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:56, ред.
На данный момент ни у одного клуба нет хороших игроков который можно было переманить
berda2003
berda2003
вчера в 15:23
знаем мы много пактов о ненападения - туфта всё это...
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:17
Вот и закончилась борьба грантов
амурец
амурец
вчера в 14:41
Выгодный пакт для Барселоны, ибо не один нормальный игрок не перейдет из Реала в Барселону
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:23
Прямо как 1939 год
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:02
Осталось болельщикам этих клубов раскурить трубку мира.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:50
Типа Молотов - Риббентроп ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:24
Это очередная показная дурь.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:13, ред.
Интересно кто кого Напересит или Облапортит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:10
Пакт о ненападении? Это мощно!
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:10
О да.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:02
Перец типа Рибентроп что ли))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:56
Если что, всегда можно отказаться.
particular
particular
вчера в 12:56
В противостоянии клубов исчезла одна щепетильная черта соперничества...
sash71
sash71
вчера в 12:55
С учетом того, что Суперлигу создавали Реал, Барселона и Ювентус уже будучи в нормальной договорной атмосфере то сегодняшнее соглашение типа «ударили по рукам 🤝» смотрится абсолютно нормальным действом. При любых раскладах всегда лучше плохо дружить чем красиво воевать !
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 12:46
На самом деле это пакт выгоден только Барсе ,ибо переманить из Реала они никого не смогут,в отличии от Реала .Этакая щедрость Переса
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:44
Ну просто Джентльмены !!!)))
112910415
112910415
вчера в 12:41
странное действо, по виду цирковое
1 984
1 984 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 12:36
Полностью согласен.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:34
Как учит история - такие пакты могут не соблюдаться.
Elliada
Elliada
вчера в 12:26
Глупый пакт
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:20
Интересно кто первый нарушит
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