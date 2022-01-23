«Реал» и «Барселона» заключили «пакт о ненападении»

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вчера, 12:16

Президент «Реала» Флорентино Перес и его коллега из «Барселоны» Жоан Лапорта договорились не переманивать игроков друг у друга, пишет Marca.

Исключение в данном устном соглашении – футболисты с истекающими контрактами (6 месяцев до конца срока договора). Также такая договоренность не касается трансферных целей обоих клубов из других команд, например, нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.