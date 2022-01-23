«Реал» и «Барселона» заключили «пакт о ненападении»

Президент «Реала» Флорентино Перес и его коллега из «Барселоны» Жоан Лапорта договорились не переманивать игроков друг у друга, пишет Marca.
Исключение в данном устном соглашении – футболисты с истекающими контрактами (6 месяцев до конца срока договора). Также такая договоренность не касается трансферных целей обоих клубов из других команд, например, нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Пусть теперь вякает в сторону Реала… пусть вешает банеры в Мадриде и при каждом случае поливает Реал грязью…. а потом на коленях приползает, чтоб просить Переса о том, чтоб не переманивали игроков.
Перес красава, как бы не было, протягивает руку помощи Барсе
Пусть теперь вякает в сторону Реала… пусть вешает банеры в Мадриде и при каждом случае поливает Реал грязью…. а потом на коленях приползает, чтоб просить Переса о том, чтоб не переманивали игроков.
Перес красава, как бы не было, протягивает руку помощи Барсе