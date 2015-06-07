Дьяков: «Теперь можно отдыхать»

Защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился эмоциями от победы над «Тосно».
– Сложный сезон, но хорошо, что все закончилось на мажорной ноте. Все было скомкано и складывалось тяжело. Спасибо тренерам! Божовичу, Гамуле, Бердыеву! Они все молодцы. Главное, что сохранили прописку. Теперь можно отдыхать. Чувствовал моменты, когда нужно остаться и сыграть как нападающий. 7 голов за сезон забил, может, теперь «Зенит» на меня посмотрит и вместо Дзюбы в нападение возьмет? (смеется).
– Сложный сезон, но хорошо, что все закончилось на мажорной ноте. Все было скомкано и складывалось тяжело. Спасибо тренерам! Божовичу, Гамуле, Бердыеву! Они все молодцы. Главное, что сохранили прописку. Теперь можно отдыхать. Чувствовал моменты, когда нужно остаться и сыграть как нападающий. 7 голов за сезон забил, может, теперь «Зенит» на меня посмотрит и вместо Дзюбы в нападение возьмет? (смеется).