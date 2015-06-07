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Дьяков: «Теперь можно отдыхать»

07 июня 2015, 23:26
 Защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился эмоциями от победы над «Тосно».

– Сложный сезон, но хорошо, что все закончилось на мажорной ноте. Все было скомкано и складывалось тяжело. Спасибо тренерам! Божовичу, Гамуле, Бердыеву! Они все молодцы. Главное, что сохранили прописку. Теперь можно отдыхать. Чувствовал моменты, когда нужно остаться и сыграть как нападающий. 7 голов за сезон забил, может, теперь «Зенит» на меня посмотрит и вместо Дзюбы в нападение возьмет? (смеется).
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Все комментарии
112910415
112910415
09 июня 2015 в 21:49
перевести дух
nahan
nahan
08 июня 2015 в 17:36
Молодцы, что добились своего.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
08 июня 2015 в 15:14
Молодец затмил свои грешки).
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ zyra (раскрыть)
08 июня 2015 в 15:13
Зениту там не нужен строитель высокой квалификации?))))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Efimych (комментарий удален) (раскрыть)
08 июня 2015 в 15:12
Распутник,Дьяков женат).
zyra
zyra
08 июня 2015 в 10:44
У меня надежда, что "Зенит", помимо Дзюбы, и меня возьмёт. Семь мячей в сезоне не каждый нападающий забивает, а тут центральный защитник - это неплохо", - пошутил Дьяков

LSM1980
LSM1980
08 июня 2015 в 10:36
юморист...
710volk
710volk
08 июня 2015 в 10:33
отдыхать надо тогда и мысли умные придут...
Карпати1963
Карпати1963
08 июня 2015 в 10:28
Добре є
3емлянин
3емлянин
08 июня 2015 в 10:01
Это чё выходит за всю регулярку 4 забил, а за один матч стыков сразу трёшку отвесил :~))
3емлянин
3емлянин
08 июня 2015 в 10:00
ААААА Ха Ха Ха :~))
ДСА
ДСА
08 июня 2015 в 09:59
Дьяков стал лучшим игроком Ростова за один матч.
Gagarin56
Gagarin56
08 июня 2015 в 09:49
стебанул игрочишку, 11 игр за Ростов - 1 гол
Promedol
Promedol
08 июня 2015 в 08:54
Заслужил-значит отдохни Виталя.
Ден61
Ден61
08 июня 2015 в 08:00
Отлично играл.
pab
pab
08 июня 2015 в 07:37
Некогда отдыхать. Теперь в сборную и Австриякам стока же
sir_Alex
sir_Alex
08 июня 2015 в 06:24
С чувством глубокого удовлетворения
GoldPlayFIFARus9
GoldPlayFIFARus9
08 июня 2015 в 00:25
Второй Широков что ли?
Miaf
Miaf
08 июня 2015 в 00:23
Миллиона за 2 на лавку посадят, а там и бизнес свой вместе с Шавой и Кержом откроешь.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
07 июня 2015 в 23:47
Зенит вряд ли,а в Спартак я бы взял.
АнДрЮхА 21
АнДрЮхА 21
07 июня 2015 в 23:44
Дьяк, не жди, никто тебя не будет хвалить, все заслуги Курбана!
Таганский
Таганский
07 июня 2015 в 23:43
Виталик точно заслужил право на отдых после сегодняшней феерии, отдыхай!!
kkomov
kkomov
07 июня 2015 в 23:42
не загуляйте там!
kirjuhaaa
kirjuhaaa
07 июня 2015 в 23:32
В Связку к Гараю и все будут довольны
Трезвый повар
Трезвый повар
07 июня 2015 в 23:31
Молодец Виталий!Отличную концовку сезона провёл.А сегодня был просто бенефис))
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