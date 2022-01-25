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Ходжсон — главный тренер «Уотфорда»

вчера, 23:23

Пресс-служба «Уотфорда» объявило имя нового главного тренера.

Новым наставником команды стал Рой Ходжсон. Ранее пост рулевого «Уотфорда» покинул итальянец Клаудио Раньери.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:38
Все ставки профукал, игр то не осталось до конца месяца особенно. Профицит баллов еще . Полная лажа с моей стратегической стороны.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:30
Вот это ротация на тренерском мостике. Не стареют душой ветераны! Удачи
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:01
Ходжсон тот еше физрук
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:16, ред.
Весьма неожиданное назначение Ходжсона вместо Раньери, во всяком случае для меня потому, как где-то читал, что этот почтенный джентльмен, а ему на минуточку уже почти три четверти века, уже решил отойти от футбольных дел и писать мемуары, благо ему есть о чём поведать за свою длительную футбольную карьеру. Боюсь ошибиться, но по-моему сейчас в европе только Главный тренер киевского Динамо Луческу старше Роя, но Мирча румын и этим можно объяснить столь длительную трудовую деятельность, но Ходжосон, ему зачем трепать нервы на старости лет, тем более в команде. которая вовсе не блещет своими выступлениями в АПЛ. Ну, да ладно, что сделано, то сделано, Будем надеяться, что это принесёт клубу положительный итог, а результаты команды не скажутся негативно на здоровье коуча. Болейте за своих, а не против чужих!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:07
Это на уровне руководства АВ, которые уволили прекрасного Дина Смита, а потом взяли Джеррарда - пока кота в мешке, при всем уважении - и сразу купили ему Диня и Коута. А Смиту купить Диня и Коута не пробовали, продали лидера команды Грилиша и результаты, понятно, не могли сразу быть на таком же уровне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:04
Ну, сейчас они взяли "пожарника" на полгода. С другой стороны, когда они берут третьего тренера за сезон и одиннадцатого за пять лет, с одной стороны, а, с другой, за два последних года взяли буквально несколько ноунеймов за 11 миллионов в сумме и продали ключевых игроков на 60 миллионов, возникает вопрос, чего они хотят?

"Ватфорд" на втором месте с конца по стоимости игроков, выигрывая только у безнадежного "Бернли", им далеко даже до "Норвича".

То есть мы видим картину, когда руководство и так скромного клуба продает последних лидеров и надеется, что тренеры научат играть на уровне АПЛ игроков, которых они набрали со свободных трансферов из "Буде-Глимта"))

Там у руководства маразм, это очевидно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:56
Ну Рою есть где развернуться!
azkan
azkan
вчера в 23:55
Поменяли 70 летнего на 74))
Дай всевышний каждому из нас так выглядеть и работать в таком возрасте, как они!
kust07
kust07
вчера в 23:41
Ему на пенсию пора внуков нянчить,а он Уотфорд тренировать собрался.
протон
протон
вчера в 23:37
Каждый тренер уотфорда все старше..... Как будто они заключили контракт с домом престарелых
Свой Семин в АПЛ
Следующим будет Трапаттони
beefs
beefs
вчера в 23:26
Ну это уже не новость...
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