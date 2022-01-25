Ходжсон — главный тренер «Уотфорда»

Пресс-служба «Уотфорда» объявило имя нового главного тренера.
Новым наставником команды стал Рой Ходжсон. Ранее пост рулевого «Уотфорда» покинул итальянец Клаудио Раньери.
We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.— Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022
Welcome to Watford, Roy!
"Ватфорд" на втором месте с конца по стоимости игроков, выигрывая только у безнадежного "Бернли", им далеко даже до "Норвича".
То есть мы видим картину, когда руководство и так скромного клуба продает последних лидеров и надеется, что тренеры научат играть на уровне АПЛ игроков, которых они набрали со свободных трансферов из "Буде-Глимта"))
Там у руководства маразм, это очевидно.
"Ватфорд" на втором месте с конца по стоимости игроков, выигрывая только у безнадежного "Бернли", им далеко даже до "Норвича".
То есть мы видим картину, когда руководство и так скромного клуба продает последних лидеров и надеется, что тренеры научат играть на уровне АПЛ игроков, которых они набрали со свободных трансферов из "Буде-Глимта"))
Там у руководства маразм, это очевидно.