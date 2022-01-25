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В АПЛ 8 тренерских отставок со старта сезона. «Уотфорд» уволил уже двоих и вернул 74-летнего Ходжсона в игру

вчера, 19:14

Круговорот тренеров.

К концу января только в 13 из 20 клубов Английской Премьер-Лиги продолжают работать тренеры, которые начинали сезон на своих нынешних позициях. Уже подтверждено 8 отставок, назначений пока меньше, а «Уотфорд» сбросил ответственного за результаты во второй раз. Именно «шершни» запустили цепочку увольнений в начале октября.

1. «Уотфорд»

Рокировка: 3 октября уволен Хиско Муньос, 4 октября назначен Клаудио Раньери.

В «Уотфорде» не церемонятся с главными тренерами: Рой Ходжсон станет восьмым менеджером за последние пять лет. Энергичный испанец Хиско Муньос вывел «шершней» в Премьер-Лигу, где в стартовых семи турах набрал 7 очков, после чего получил уведомление об увольнении. Не ужасный результат для новичка такой конкурентной лиги, на момент отставки Муньоса «Уотфорд» занимал 14-ю строчку.

Хиско оставался без работы три недели, после чего возглавил «Уэску» из испанской Сегунды, а в «Уотфорде» сделали ставку на старичка Раньери, который несколько лет назад выиграл сенсационное чемпионство с «Лестером». После памятного триумфа с «лисами» у Клаудио уже было неудачное возвращение в АПЛ: по ходу сезона 2018/19 его назначил и уволил «Фулхэм», теперь история повторилась в «Уотфорде».

2. «Ньюкасл»

Рокировка: 20 октября уволен Стив Брюс, 8 ноября назначен Эдди Хау.

После того как «сороки» сменили владельцев, дни Стива Брюса у руля команды были сочтены. Пока новые боссы выбирали, кому доверить свой амбициозный проект, «Ньюкаслом» на правах исполняющего обязанности рулил Грэм Джонс, а в начале ноября пришел Эдди Хау, который на сегодняшний день является главным лицом в спортивном блоке клуба: не только тренирует команду, но определяет трансферную политику в зимнее трансферное окно.

Под началом Хау «Ньюкасл» одержал первую победу в сезоне (1:0 над «Бернли» в 15-м туре), а недавно выиграл во второй раз (снова 1:0 у «Лидса»). «Сороки» все еще в зоне вылета, но миссия по спасению уже не выглядит невыполнимой, особенно с учетом полученной кадровой подпитки: подписали Кирана Триппьера и Криса Вуда, надеются провернуть еще одну-две сделки до конца трансферного окна. Кажется, Эдди Хау пока справляется.

3. «Тоттенхэм»

Рокировка: 1 ноября уволен Нуну Эшпириту Санту, 2 ноября назначен Антонио Конте.

«Тоттенхэм» открыл сезон в АПЛ тремя победами со счетом 1:0, а следующие три игры проиграл с общим счетом 1:9. Потом была попытка вернуться, но в конце концов Нуну Эшпириту Санту потерял управление и работу, а его место занял Антонио Конте. И возможно, это лучшее, что случалось со «шпорами» за несколько лет, ведь клуб с репутацией неудачников пригласил тренера с менталитетом победителя. Конте одержал 6 побед и 3 раза сыграл вничью в первых 9 матчах у руля «Тоттенхэма» в Премьер-Лиге, только в 10-й игре уступил «Челси». Но «шпоры» выглядят конкурентоспособными и являются чуть ли не фаворитами в борьбе за попадание в топ-4.

4. «Норвич»

Рокировка: 6 ноября уволен Даниэль Фарке, 15 ноября назначен Дин Смит.

Даниэль Фарке дважды выигрывал с «Норвичем» Чемпионшип, а между двумя триумфами во втором дивизионе занял 20-е место в АПЛ. Шел последним и на момент своего увольнения в начале ноября. Немец сейчас готовит «Краснодар» к рестарту РПЛ, а «канарейки» назначили главным Дина Смита, который в ноябре сменил клуб, не пропустив ни одного тура АПЛ. При Смите у «Норвича» забрезжила надежда на спасение: Дин выиграл с новой командой 3 матча в 11 турах, в том числе два последних (у «Эвертона» и «Уотфорда»), что позволило «канарейкам» покинуть зону вылета впервые с начала сезона.

5. «Астон Вилла»

Рокировка: 7 ноября уволен Дин Смит, 11 ноября назначен Стивен Джеррард.

Дина Смита для работы в «Норвиче» освободила «Астон Вилла», выписавшая из Шотландии Стивена Джеррарда, который должен построить в Бирмингеме команду, претендующую на попадание в еврокубки. Результаты при Стиви Джи уже улучшились, «львы» поднялись с 16-го на 11-е место в турнирной таблице, а зимние трансферы выглядят многообещающе: «Астон Вилла» взяла в аренду Коутиньо и купила у «Эвертона» Люку Диня. Ходят слухи, что летом приедет Луис Суарес. «Вилла» выглядит клубом, выигравшим от рокировки на тренерском мостике.

6. «Манчестер Юнайтед»

Рокировка: 21 ноября уволен Оле-Гуннар Сульшер, 3 декабря назначен Ральф Рангник.

Сульшер по ходу осени попал в «красную зону», несколько раз уворачивался от отставки, но поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 стало последней каплей. Майкл Кэррик ненадолго принял бразды правления в ожидании избранного временного тренера. Работа Ральфа Рангника оставляет смешанные впечатления, как и игра «Ман Юнайтед» при нем, но ответом на скепсис становятся результаты: МЮ проиграл лишь 1 из 10 матчей под руководством немца и взобрался на четвертую строчку в таблице.

7. «Эвертон»

Рокировка: 16 января уволен Рафаэль Бенитес.

Таким образом, у 5 из 6 клубов АПЛ, сменивших тренеров по ходу сезона, результаты улучшились, а об «Эвертоне» пока рано что-то говорить, ведь «ириски» уволили Рафаэля Бенитеса, но пока не нашли ему замену. В игре с «Астон Виллой» команду возглавлял Данкан Фергюсон, который наверняка войдет в штаб следующего тренера. Так уж повелось на «Гудисоне».

7. И снова «Уотфорд»

Рокировка: 24 января уволен Клаудио Раньери.

Клаудио Раньери продержался в «Уотфорде» 112 дней — на неделю дольше, чем в «Фулхэме» по ходу сезона 2018/19, когда проработал с ноября по февраль. Раньери проиграл с «шершнями» 11 из 14 матчей, провалился в зону вылета, откуда «Уотфорду» теперь будет очень сложно вылезти с учетом амбиций «Ньюкасла» и преображения «Норвича». Назначение Раньери точно стало ошибкой, а сменит итальянца еще один старичок, 74-летний Ходжсон. Рой — битый лис, но не волшебник. Владеющая клубом взбалмошная семейка Поццо сменила полтора десятка тренеров за неполные десять лет, но биться головой об стену после очередного вылета в Чемпионшип будут фанаты.

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протон
протон
сегодня в 01:44
меняют деда на прадеда
DXTK
DXTK
вчера в 21:48
Тоттенхэм подписал тренера с менталитетом победителя, а Моуриньо как же, который сходу вышел в финал кубка лиги походу выбил Челси из него........тем более Конте, так и не выиграл еврокубка до сих пор в отличии от особенного, а недавно даже из лиги конференции вылетел, при этом проиграл Муре. Делает ставку на АПЛ и ТОп 4 как и все верят в это? но там есть МЮ и на худой конец ВХ и даже Арсенал......... ттх просто совершил ошибку назначив на старте Санту с тем же успехом начала сезона мог начать и Мэйсон который прошлый сезон заканчивал. Да ттх ожил в АПЛ,Кейн стал вспоминать что он игрок, а не пешеход которого не отпустили в МС, но Конте требовательный, хотя он уже на бровке психует, проиграв три раза подряд Челси и Тухелю, не разгрыз свой бывший орех который представляет собой сегодня Челси, хотя также неудачно и Гвардиола в прошлом сезоне играл против немца, проиграв еще и финал ЛЧ........
DXTK
DXTK
вчера в 21:38
думаю на энфилде очень счастливы что Бенитес почти утопил ирисок.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:09
спасибо за подборку. Очень интересно проанализировать успехи замен. В большинстве случаев они дали положительный результат.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:59
Спасибо за статью! Вот что я заметил: ни побед, ни сухих матчей, ни дисциплины - «Уотфорд» борется до сих пор. «Уотфорд» проигрывал в девяти матчах во всех турнирах, это их самая длинная серия без побед с декабря 2013 года (10 матчей).

«Уотфорд» уже провел 30 игр в Премьер-лиге без единого результата (после победы над «Ливерпулем» со счетом 3:0 в феврале 2020 года), и только «Вест Бромвич» пережил более продолжительную серию в истории турнира (34 в 2011 году; «Блэкберн» в 2012 году и «Блэкберн» в 2012 году). Волков в 2012 году тоже по 30).

С начала сезона 2016/17 только «Арсенал» (19) получил больше красных карточек в Премьер-лиге, чем «Уотфорд» (18). Вот так. Только Стивен Джеррард
вдохновляет и дает надежду из этих тренеров. Удачи всем!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:42, ред.
Спасибо за статью....возможно встряска в Уотфорде пойдет им на пользу, хотя вряд ли... после отставки Раньери судьба Уотфорда уже не столь интересна....думаю из нижней четверки спасется Бернли и...Ньюкасл, одна наиболее системная и опытная команда, а другая за счет вливания финансов...и хотя Уотфорд летом усилилился Лузой (из Нанта), Деннисом (из Брюгге) и Сиссоко (из шпор).... плюс в аренду взяли Туффана из Турции..... прибавить Данни Роуза и Кинга и получается пол-состава новичков в усиление.... очень зря Хиско выгнали осенью (он как мне думается их в АПЛ оставил....).....а сейчас учитывая, что Ньюкасл вот-вот попрет, Бернли землю грыз с Арсом, Норвич рвет и мечет, то шансов у Уотфорда намного.... надо Биг Сэма (Аллардайса) подтягивать (он умеет спасать команды от вылета...).
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