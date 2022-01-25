В АПЛ 8 тренерских отставок со старта сезона. «Уотфорд» уволил уже двоих и вернул 74-летнего Ходжсона в игру

Круговорот тренеров.
К концу января только в 13 из 20 клубов Английской Премьер-Лиги продолжают работать тренеры, которые начинали сезон на своих нынешних позициях. Уже подтверждено 8 отставок, назначений пока меньше, а «Уотфорд» сбросил ответственного за результаты во второй раз. Именно «шершни» запустили цепочку увольнений в начале октября.
1. «Уотфорд»
Рокировка: 3 октября уволен Хиско Муньос, 4 октября назначен Клаудио Раньери.
В «Уотфорде» не церемонятся с главными тренерами: Рой Ходжсон станет восьмым менеджером за последние пять лет. Энергичный испанец Хиско Муньос вывел «шершней» в Премьер-Лигу, где в стартовых семи турах набрал 7 очков, после чего получил уведомление об увольнении. Не ужасный результат для новичка такой конкурентной лиги, на момент отставки Муньоса «Уотфорд» занимал 14-ю строчку.
Хиско оставался без работы три недели, после чего возглавил «Уэску» из испанской Сегунды, а в «Уотфорде» сделали ставку на старичка Раньери, который несколько лет назад выиграл сенсационное чемпионство с «Лестером». После памятного триумфа с «лисами» у Клаудио уже было неудачное возвращение в АПЛ: по ходу сезона 2018/19 его назначил и уволил «Фулхэм», теперь история повторилась в «Уотфорде».
2. «Ньюкасл»
Рокировка: 20 октября уволен Стив Брюс, 8 ноября назначен Эдди Хау.
После того как «сороки» сменили владельцев, дни Стива Брюса у руля команды были сочтены. Пока новые боссы выбирали, кому доверить свой амбициозный проект, «Ньюкаслом» на правах исполняющего обязанности рулил Грэм Джонс, а в начале ноября пришел Эдди Хау, который на сегодняшний день является главным лицом в спортивном блоке клуба: не только тренирует команду, но определяет трансферную политику в зимнее трансферное окно.
Под началом Хау «Ньюкасл» одержал первую победу в сезоне (1:0 над «Бернли» в 15-м туре), а недавно выиграл во второй раз (снова 1:0 у «Лидса»). «Сороки» все еще в зоне вылета, но миссия по спасению уже не выглядит невыполнимой, особенно с учетом полученной кадровой подпитки: подписали Кирана Триппьера и Криса Вуда, надеются провернуть еще одну-две сделки до конца трансферного окна. Кажется, Эдди Хау пока справляется.
3. «Тоттенхэм»
Рокировка: 1 ноября уволен Нуну Эшпириту Санту, 2 ноября назначен Антонио Конте.
«Тоттенхэм» открыл сезон в АПЛ тремя победами со счетом 1:0, а следующие три игры проиграл с общим счетом 1:9. Потом была попытка вернуться, но в конце концов Нуну Эшпириту Санту потерял управление и работу, а его место занял Антонио Конте. И возможно, это лучшее, что случалось со «шпорами» за несколько лет, ведь клуб с репутацией неудачников пригласил тренера с менталитетом победителя. Конте одержал 6 побед и 3 раза сыграл вничью в первых 9 матчах у руля «Тоттенхэма» в Премьер-Лиге, только в 10-й игре уступил «Челси». Но «шпоры» выглядят конкурентоспособными и являются чуть ли не фаворитами в борьбе за попадание в топ-4.
4. «Норвич»
Рокировка: 6 ноября уволен Даниэль Фарке, 15 ноября назначен Дин Смит.
Даниэль Фарке дважды выигрывал с «Норвичем» Чемпионшип, а между двумя триумфами во втором дивизионе занял 20-е место в АПЛ. Шел последним и на момент своего увольнения в начале ноября. Немец сейчас готовит «Краснодар» к рестарту РПЛ, а «канарейки» назначили главным Дина Смита, который в ноябре сменил клуб, не пропустив ни одного тура АПЛ. При Смите у «Норвича» забрезжила надежда на спасение: Дин выиграл с новой командой 3 матча в 11 турах, в том числе два последних (у «Эвертона» и «Уотфорда»), что позволило «канарейкам» покинуть зону вылета впервые с начала сезона.
5. «Астон Вилла»
Рокировка: 7 ноября уволен Дин Смит, 11 ноября назначен Стивен Джеррард.
Дина Смита для работы в «Норвиче» освободила «Астон Вилла», выписавшая из Шотландии Стивена Джеррарда, который должен построить в Бирмингеме команду, претендующую на попадание в еврокубки. Результаты при Стиви Джи уже улучшились, «львы» поднялись с 16-го на 11-е место в турнирной таблице, а зимние трансферы выглядят многообещающе: «Астон Вилла» взяла в аренду Коутиньо и купила у «Эвертона» Люку Диня. Ходят слухи, что летом приедет Луис Суарес. «Вилла» выглядит клубом, выигравшим от рокировки на тренерском мостике.
6. «Манчестер Юнайтед»
Рокировка: 21 ноября уволен Оле-Гуннар Сульшер, 3 декабря назначен Ральф Рангник.
Сульшер по ходу осени попал в «красную зону», несколько раз уворачивался от отставки, но поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 стало последней каплей. Майкл Кэррик ненадолго принял бразды правления в ожидании избранного временного тренера. Работа Ральфа Рангника оставляет смешанные впечатления, как и игра «Ман Юнайтед» при нем, но ответом на скепсис становятся результаты: МЮ проиграл лишь 1 из 10 матчей под руководством немца и взобрался на четвертую строчку в таблице.
7. «Эвертон»
Рокировка: 16 января уволен Рафаэль Бенитес.
Таким образом, у 5 из 6 клубов АПЛ, сменивших тренеров по ходу сезона, результаты улучшились, а об «Эвертоне» пока рано что-то говорить, ведь «ириски» уволили Рафаэля Бенитеса, но пока не нашли ему замену. В игре с «Астон Виллой» команду возглавлял Данкан Фергюсон, который наверняка войдет в штаб следующего тренера. Так уж повелось на «Гудисоне».
7. И снова «Уотфорд»
Рокировка: 24 января уволен Клаудио Раньери.
Клаудио Раньери продержался в «Уотфорде» 112 дней — на неделю дольше, чем в «Фулхэме» по ходу сезона 2018/19, когда проработал с ноября по февраль. Раньери проиграл с «шершнями» 11 из 14 матчей, провалился в зону вылета, откуда «Уотфорду» теперь будет очень сложно вылезти с учетом амбиций «Ньюкасла» и преображения «Норвича». Назначение Раньери точно стало ошибкой, а сменит итальянца еще один старичок, 74-летний Ходжсон. Рой — битый лис, но не волшебник. Владеющая клубом взбалмошная семейка Поццо сменила полтора десятка тренеров за неполные десять лет, но биться головой об стену после очередного вылета в Чемпионшип будут фанаты.
«Уотфорд» уже провел 30 игр в Премьер-лиге без единого результата (после победы над «Ливерпулем» со счетом 3:0 в феврале 2020 года), и только «Вест Бромвич» пережил более продолжительную серию в истории турнира (34 в 2011 году; «Блэкберн» в 2012 году и «Блэкберн» в 2012 году). Волков в 2012 году тоже по 30).
С начала сезона 2016/17 только «Арсенал» (19) получил больше красных карточек в Премьер-лиге, чем «Уотфорд» (18). Вот так. Только Стивен Джеррард
вдохновляет и дает надежду из этих тренеров. Удачи всем!
«Уотфорд» уже провел 30 игр в Премьер-лиге без единого результата (после победы над «Ливерпулем» со счетом 3:0 в феврале 2020 года), и только «Вест Бромвич» пережил более продолжительную серию в истории турнира (34 в 2011 году; «Блэкберн» в 2012 году и «Блэкберн» в 2012 году). Волков в 2012 году тоже по 30).
С начала сезона 2016/17 только «Арсенал» (19) получил больше красных карточек в Премьер-лиге, чем «Уотфорд» (18). Вот так. Только Стивен Джеррард
вдохновляет и дает надежду из этих тренеров. Удачи всем!