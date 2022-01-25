ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Арутюнянц ушёл с поста президента «Ростова»

вчера, 18:42

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц покидает свой пост.

Причина — невыполненные обещания от руководства региона по помощи при финансировании клуба.

Арутюнянц заявил, что ему стало слишком тяжело содержать «Ростов» в одиночку, у него накапливались долги.

Все новости
ОфициальноХоджсон — главный тренер «Уотфорда»
Вчера, 23:23
Официально«Ростов»: «Арутюнянц никуда не уходит»
Вчера, 20:02
СлухиАрутюнянц не собирается уходить из «Ростова»
Вчера, 19:25
В АПЛ 8 тренерских отставок со старта сезона. «Уотфорд» уволил уже двоих и вернул 74-летнего Ходжсона в игру
Вчера, 19:14Александр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии6
Официально«Уотфорд» уволил Раньери с поста главного тренера
24 января
Агент Жиго: «Назначение Каттани в „Спартак“ — очень позитивный момент»
24 января
Сортировать
Все комментарии
161регион
161регион
вчера в 21:28
Голубев как всегда трепач
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:21
Хана теперь Ростову?
1 984
1 984
вчера в 19:38
Летят утки.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:07
По уточненным данным, информация об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента «Ростова» не соответствует действительности. Руководитель продолжит выполнять свои обязанности.

Ранее информацию об уходе Арутюнянца из ростовского клуба опубликовал Telegram-канал «ФК «Ростов» || Столица Юга».

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 18 очков.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:57
Будет очередная распродажа лидеров команды, чтобы как-то дожить до конца сезона
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:55
Бизнесу в России стало невмоготу, процветают только миллер и федун на костях российского народа.
протон
протон
вчера в 18:53
Вот по этому Галицкий в свое время отказался от приобретения Кубани на пополам с Администрацией Краснодарского края. Дела с властью в конечном итоге приводят к тупику и банкротству
Cat01
Cat01
вчера в 18:51
Видно его не поняли
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:44
Обидно, что все так получилось....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:44
Не потянул бедолага!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100