Арутюнянц ушёл с поста президента «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц покидает свой пост.
Причина — невыполненные обещания от руководства региона по помощи при финансировании клуба.
Арутюнянц заявил, что ему стало слишком тяжело содержать «Ростов» в одиночку, у него накапливались долги.
Ранее информацию об уходе Арутюнянца из ростовского клуба опубликовал Telegram-канал «ФК «Ростов» || Столица Юга».
В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 18 очков.
Ранее информацию об уходе Арутюнянца из ростовского клуба опубликовал Telegram-канал «ФК «Ростов» || Столица Юга».
В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 18 очков.