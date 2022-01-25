Арутюнянц ушёл с поста президента «Ростова»

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вчера, 18:42

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц покидает свой пост.

Причина — невыполненные обещания от руководства региона по помощи при финансировании клуба.

Арутюнянц заявил, что ему стало слишком тяжело содержать «Ростов» в одиночку, у него накапливались долги.