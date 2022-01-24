Агент Жиго: «Назначение Каттани в „Спартак“ — очень позитивный момент»

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» , поделился мыслями о назначении Луки Каттани на должность спортивного директора московского клуба.

Назначение Луки Каттани — очень позитивный момент для «Спартака». У нас с ним сложились просто отличные отношения. Это большой профессионал.