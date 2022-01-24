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Агент Жиго: «Назначение Каттани в „Спартак“ — очень позитивный момент»

вчера, 18:44

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самуэля Жиго, поделился мыслями о назначении Луки Каттани на должность спортивного директора московского клуба.

Назначение Луки Каттани — очень позитивный момент для «Спартака». У нас с ним сложились просто отличные отношения. Это большой профессионал.

Каттани занял пост спортдиректора «Спартака» в конце декабря.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:54
Про Цорна и Газизова то же самое говорили ....
Сп62
Сп62
вчера в 21:28
До июня Каттани проведёт определённую работу с Жиго и Самуэль останется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:16
Всё отлично, но я уйду на фсякий случай...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:03
Агент Жиго:
Назначение Луки Каттани — очень позитивный момент для «Спартака».
Поэтому наверное Жиго решил не продлять контракт со Спартаком.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:56
Как это не покажется странным, но его опыт в качестве спортдиректора невелик.... и уж точно неоднозначен.... когда Каттани уходил из Палермо ( пробыл спортдиректором с начала ноября 2011-го до конца сезона-2012/13,...).... в итоге команда вылетела из серии А в В..... с Сицилии Лука перебрался в Новару, выступавшую в тот момент в серии В (пост он занял 1 июля 2013 года, а уже в середине ноября покинул клуб по собственному желанию....).... по итогам чемпионата Новара отправилась в серию С (а сейчас такого коллектива вообще нет среди профессиональных...)....ну а так что, для работы спортивным директором в таком "сложном" клубе, как Спартак, это плюс.... ну а инсайдерам предстоит научиться распознавать, где правда, а где вымысел в словах Каттани.... скучно с ним точно не будет....:)))
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:44
Рад за вас!
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