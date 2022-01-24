Агент Жиго: «Назначение Каттани в „Спартак“ — очень позитивный момент»

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самуэля Жиго, поделился мыслями о назначении Луки Каттани на должность спортивного директора московского клуба.
Назначение Луки Каттани — очень позитивный момент для «Спартака». У нас с ним сложились просто отличные отношения. Это большой профессионал.
Каттани занял пост спортдиректора «Спартака» в конце декабря.
Назначение Луки Каттани — очень позитивный момент для «Спартака».
Поэтому наверное Жиго решил не продлять контракт со Спартаком.
Назначение Луки Каттани — очень позитивный момент для «Спартака».
Поэтому наверное Жиго решил не продлять контракт со Спартаком.