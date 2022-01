Нападающий «Вулверхэмптона» перейдёт в «Барселону».

Сейчас футболист проходит медобследование перед подписанием контракта с каталонским клубом. «Сине-гранатовые» арендуют Траоре до конца сезона. В соглашении будет необязательная опция выкупа за 30 млн евро.

Adama Traoré in Barcelona in order to complete his move from Wolves. €30m buy option clause included, not mandatory. 🔵🔴 #FCB



🎥⤵️ @victor_nahe x Cope pic.twitter.com/tWYBf3TbxC