«Ювентус» подтвердил приезд Влаховича

«Ювентус» объявил о прибытии нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича на медицинское обследование.
👍 #FridayFeeling 👍 pic.twitter.com/0ULcUHLqlq— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022
Ранее стала известна зарплата Влаховича в «Ювентусе».
«Ювентус» объявил о прибытии нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича на медицинское обследование.
👍 #FridayFeeling 👍 pic.twitter.com/0ULcUHLqlq— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022
Ранее стала известна зарплата Влаховича в «Ювентусе».
Только Кейн и Бензема из современных форвардов обладают большей универсальностью - и забьет, и отдаст.
После этого трансфера, спрос и собственно комиссионные за Холанда только возрастут и хз кто заберёт его. Подозреваю, что не в МС, ибо отреагировали на решение Влаховича покупкой Альвареса, значит и с норвежцем по финансам не договорились. Так что либо в Реал, либо чудом в Барсу, а на самом деле МЮ удивит всех и в последнюю секунду объявит о его трансфере)))
Только Кейн и Бензема из современных форвардов обладают большей универсальностью - и забьет, и отдаст.
После этого трансфера, спрос и собственно комиссионные за Холанда только возрастут и хз кто заберёт его. Подозреваю, что не в МС, ибо отреагировали на решение Влаховича покупкой Альвареса, значит и с норвежцем по финансам не договорились. Так что либо в Реал, либо чудом в Барсу, а на самом деле МЮ удивит всех и в последнюю секунду объявит о его трансфере)))