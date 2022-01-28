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«Ювентус» подтвердил приезд Влаховича

сегодня, 15:01

«Ювентус» объявил о прибытии нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича на медицинское обследование.

Ранее стала известна зарплата Влаховича в «Ювентусе».

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beefs
beefs
сегодня в 16:02
удачи ему в Юве...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:49
Всё уже предрешено.
allemz
allemz
сегодня в 15:35
Классический страйкер с поставленным ударом и больше ничего, в том смысле, что часто теряет мячи и проблемы с удержанием мяча вкупе с созиданием. Замыкатель.
Только Кейн и Бензема из современных форвардов обладают большей универсальностью - и забьет, и отдаст.

После этого трансфера, спрос и собственно комиссионные за Холанда только возрастут и хз кто заберёт его. Подозреваю, что не в МС, ибо отреагировали на решение Влаховича покупкой Альвареса, значит и с норвежцем по финансам не договорились. Так что либо в Реал, либо чудом в Барсу, а на самом деле МЮ удивит всех и в последнюю секунду объявит о его трансфере)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:11
Что и требовалось доказать. Удачи.
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