«Ливерпуль» сделает официальное предложение по Диасу

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сегодня, 11:55

«Ливерпуль» продолжает интересоваться форвардом «Порту» Луисом Диасом.

Утверждается, что англичане в ближайшие часы сделают официальное предложение по 25-летнему игроку.

«Красные» готовы заплатить за колумбийца гарантированные 40 млн евро, еще 25 млн евро – в виде возможных бонусов.