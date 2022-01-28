«Ливерпуль» сделает официальное предложение по Диасу

«Ливерпуль» продолжает интересоваться форвардом «Порту» Луисом Диасом.
Утверждается, что англичане в ближайшие часы сделают официальное предложение по 25-летнему игроку.
«Красные» готовы заплатить за колумбийца гарантированные 40 млн евро, еще 25 млн евро – в виде возможных бонусов.
Недавно слухи связывали Диаса с другим клубом АПЛ.
команда практически одним составом играет четвертый год, нужны трансферы, ротация, конкуренция
команда практически одним составом играет четвертый год, нужны трансферы, ротация, конкуренция