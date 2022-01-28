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«Ливерпуль» сделает официальное предложение по Диасу

сегодня, 11:55

«Ливерпуль» продолжает интересоваться форвардом «Порту» Луисом Диасом.

Утверждается, что англичане в ближайшие часы сделают официальное предложение по 25-летнему игроку.

«Красные» готовы заплатить за колумбийца гарантированные 40 млн евро, еще 25 млн евро – в виде возможных бонусов.

Недавно слухи связывали Диаса с другим клубом АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:29
Здравствуй! Да скорее заиграет чем нет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:31
Чтото дороговато!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:43
Надо договариваться.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:28, ред.
было бы неплохо наконец то увидеть новые лица в команде..
команда практически одним составом играет четвертый год, нужны трансферы, ротация, конкуренция
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:28
Приветствую! Более чем уверен что заиграет. Скорость и техника при нем.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:27
Салах и Мане не вечные
shlomo
shlomo
сегодня в 12:21
Наверное договорятся....цена хорошая
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:13
Порто продолжает штамповать игроков для АПЛ.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:12, ред.
По стилю игры это явно Юргеновский экземпляр, так что скорее всего заиграет в Ливерпуле еще и прибавит под чутким руководством Юргена
p5m72v7q9hr5
p5m72v7q9hr5
сегодня в 11:58
Для ротации состава сойдёт
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