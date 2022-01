Влахович прибыл для прохождения медобследования для «Ювентуса»

Нападающий «Фиорентины» прибыл в Турин для прохождения медобследования перед подписанием контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает корреспондент «бьянконери» Ромео Агрести.

#Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇷🇸⚪️⚫️@Goalitalia @Goal pic.twitter.com/jom8ojiIky