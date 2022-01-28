Луис Диас раздора. «Ливерпуль», МЮ и «Тоттенхэм» сразились за «колумбийского Роналду»

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вчера, 16:36

Битва на трансферном рынке.

Самым большим трансфером дедлайна в Европе может стать переход вингера «Порту» Луиса Диаса в один из клубов Английской Премьер-Лиги. Остроту ощущений этому трансферному сюжету придает тот факт, что на колумбийца претендуют «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Столкновение английских тяжеловесов может получиться поистине искрометным.

«Ливерпуль» вернулся к поставленной на паузу кандидатуре Диаса

Серьезные клубы не подписывают новичков, поддавшись сиюминутному импульсу. Тот же «Ливерпуль» давно следит за Луисом Диасом, а в середине прошлого года «красные» включили колумбийца в свой трансферный план на 2022-й. В начале января писали о готовящемся предложении в 60 миллионов фунтов, однако в «Ливерпуле» решили сосредоточиться на новом контракте Салаха и вернуться к трансферу Диаса летом в надежде договориться с «Порту» на более выгодных условиях.

«Ливерпуль» обозначил серьезность своих намерений, доведя до сведения футболиста, что он является первым выбором Юргена Клоппа в летнее трансферное окно. Прямо сейчас «красные» не нуждаются в усилении, логично отложить перестроение линии атаки на лето. Но есть вещи, которые «Ливерпуль» не может контролировать. Например, желание других клубов перехватить Диаса уже зимой. По большому счету, «Тоттенхэм» спровоцировал «Ливерпуль», «красным» пришлось ускорить сделку по Диасу.

Новичок обойдется «Ливерпулю» в 45 миллионов фунтов (+ бонусы)

Фанаты «Ливерпуля» должны поблагодарить «Тоттенхэм», благодаря которому в ближайшие дни на «Энфилд» приедет яркий новичок. Мерсисайдцы узнали об активности «шпор», которые уже направили в «Порту» свое предложение, и решили незамедлительно закрыть сделку. Все карты оказались в руках «Ливерпуля», ведь контакты с «драконами» и сами Диасом уже были, футболист хотел перейти именно в команду Юргена Клоппа.

Sky Sports сообщает, что «Ливерпулю» удалось добиться более выгодных для себя финансовых условий: речь по-прежнему о компенсации в размере 60 млн фунтов, но «телом трансфера» станут 45 из них, в то время как еще 15 «Порту» сможет получить в качестве бонусов по достижении Луисом оговоренных достижений. В ситуации, когда до закрытия трансферного окна остается три дня, «Ливерпуль» мог намеренно затянуть переговоры, чтобы отодвинуть от Диаса «Тоттенхэм», а потом забрать колумбийца летом, как и планировалось.

Однако «красные» дорожат своей репутацией, поэтому намерены честно довести сделку до конца. Об этом говорит хотя бы тот факт, что «Ливерпуль» сегодня утром отправил врачей и юристов в Южную Америку, чтобы они могли провести медицинский осмотр Диаса, который сейчас находится в расположении своей сборной, и оформить нужные документы. Сегодня Луис должен сыграть в отборочном матче ЧМ -2022 против Перу, после чего сборная Колумбии отправится в Аргентину, где должно состояться медобследование под присмотром докторов «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» мимо проходил, а «Тоттенхэм» оказался не таким расторопным

МЮ рассчитывал сразиться с «Ливерпулем» за Луиса Диаса, но сейчас не был готов к схватке, поэтому остался в стороне, а «Тоттенхэм» рассчитывал купить колумбийца по сниженной цене: первое предложение «шпор» было в районе 46 миллионов фунтов уже с учетом бонусов. Понятно, что в ходе торгов цифры могли увеличиться, но «Ливерпуль» не стал мелочиться и согласился на условия «Порту», выдвинутые еще в начале месяца.

Трансфер Луиса Диаса должен стать первой победой Джулиана Уорда, который по окончании сезона заменит Майкла Эдвардса, покидающего пост спортивного директора «Ливерпуля» после 10 лет работы. С декабря Уорд работает первым помощником спортдира, что обеспечивает неторопливую и вдумчивую передачу дел от Эдвардса. При этом всю подготовительную работу по Луису Диасу проделал именно Уорд, готовивший эту сделку на лето.

Диас действительно настолько хорош? Портрет трансферной цели «Ливерпуля»

- В 2019 году Диас перешел в «Порту» из колумбийского клуба «Хуниор» за 7 млн евро.

- Первые два сезона в Португалии получились удачными, но всплеск результативности ждал Луиса в кампании 2021/22: на данный момент на его счету 16 голов и 6 ассистов в 28 матчах за «Порту» во всех турнирах.

- Луис — правша, который играет на левом фланге. Применительно к «Ливерпулю», это прямой конкурент для Садио Мане.

- «Порту» регулярно использует схему 4-4-2, и Диас играет на фланге полузащиты, что предполагает внушительный объем оборонительной работы, которую колумбиец выполняет прилежно, но все же это сокращает его вовлеченность в атаки. Считается, что в схемах Клоппа сильные качества колумбийца раскроются идеально.

- Луис Диас занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Португалии (14 голов), при этом является лидером среди всех футболистов лиги по количеству ударов (63) и по числу касания мяча в чужой штрафной площади (162). Кроме того, колумбиец входит в топ-3 по таким компонентам, как возвращение владения в последней трети поля (18), успешным обводкам (48) и точным пасам в последней трети поля (248). Впечатляющие цифры. Настырный Луис не ограничен нацеленностью на ворота, он вовлечен в комбинационную игру и быстро вступает в отбор после потерь.

- Сделка пока не завершена официально и все еще может сорваться из-за логистических проблем, с которыми столкнулся «Ливерпуль», но трансфер очень близко.