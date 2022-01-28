ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниВенгрия. Чемпионат I 2021/2022

Черчесов рассказал, что переболел коронавирусом. Ранее он делал 3 прививки

вчера, 22:52

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что переболел коронавирусом.

Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января.

Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат.

Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил.

Вчера впервые по сути увидел свою команду. Семь игроков болело ковидом, кто-то на Кубке Африки. Для тренерского развития это интересно. Надо это пережить. Следующий матч у нас дерби. Важная игра. Чемпионат стартовал, будем работать.

Напомним, что в декабре 2021 года Черчесов в третий раз привился от коронавируса.

Все новости
СлухиАлексей Миранчук пропустит около трёх недель из-за травмы
27 января
ОфициальноЗащитник «Атлетико» заразился коронавирусом
27 января
Бензема быстро восстанавливается от травмы и может сыграть с «Атлетиком»
27 января
ОфициальноГолкипер «Ювентуса» Перин заразился коронавирусом
26 января
Мане выписан из больницы после столкновения головами с вратарём Кабо-Верде
26 января
ОфициальноЯн Облак заразился коронавирусом
25 января
Сортировать
Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 01:27
Ещё три засандаль, может волосы рости начнут
протон
протон
сегодня в 01:02
Я не болел , я просто был не здоров...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:31
Корона не захотела в душ вот и не было синптомов.
sash71
sash71
сегодня в 00:17, ред.
Саламович умеет найти выход из тупиковой ситуации. Он мне порой напоминает Галыгина из Комедии клаба.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:47
Коронованный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:40
Черчесов рассказал, что переболел коронавирусом. Ранее он делал 3 прививки.
В яслях. В детском саду. И в школе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:27
Нелегка жизнь Черчесова - прививки не спасли от ковида, а фраза на конференции про неразделение понятий "страны и государства" не помогли сохранить пост тренера сборной.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 23:26
Ну так на тараканов прививки не расчитаны
kust07
kust07
вчера в 23:12
Мало сделал. Один украинец сделал 15 в надежде на путевку в санаторий и ничего,волосы только дыбом,и мозг отсутствует. А так жив здоров.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:10
Вообщем причина поражения в короне.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:09
Стасян как всегда в своём репертуаре, после неудач сразу нелепые отмазки...
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:05
Отмазки,в том что проиграл
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100