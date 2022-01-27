Бензема быстро восстанавливается от травмы и может сыграть с «Атлетиком»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сыграть за «Реал» в 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика».
Француз, восстанавливающийся после травмы, может принять участие в матче, который состоится 2 февраля.
Напомним, что Карим получил повреждение задней поверхности бедра в матче Примеры с «Эльче» (2:2) 23 января. По информации источника, восстановление игрока идет очень хорошо.
Йович и Мариано там на солидной зп, а толку никакого... Надеюсь, продадут/отправят в платную аренду этих товарищей, получив в клуб сами знаете кого)... Вся надежда на Бенза пока что
Йович и Мариано там на солидной зп, а толку никакого... Надеюсь, продадут/отправят в платную аренду этих товарищей, получив в клуб сами знаете кого)... Вся надежда на Бенза пока что