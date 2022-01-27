ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2021/2022

Бензема быстро восстанавливается от травмы и может сыграть с «Атлетиком»

вчера, 16:25
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал03.02.2022 в 23:30 Не начался

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сыграть за «Реал» в 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика».

Француз, восстанавливающийся после травмы, может принять участие в матче, который состоится 2 февраля.

Напомним, что Карим получил повреждение задней поверхности бедра в матче Примеры с «Эльче» (2:2) 23 января. По информации источника, восстановление игрока идет очень хорошо.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:02
Можно и без него постараться, а вот к ЛЧ Карим в форме необходим как воздух..
Йович и Мариано там на солидной зп, а толку никакого... Надеюсь, продадут/отправят в платную аренду этих товарищей, получив в клуб сами знаете кого)... Вся надежда на Бенза пока что
NOVA
NOVA
вчера в 19:34
отличная новость!! вроде еще и Марко должен поправиться!! так какого все таки числа матч: 2 или 3?
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 16:43
Йович очень рад!
Cat01
Cat01
вчера в 16:41
Это хорошо
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:41
Очень хорошая новость. 👍
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:36
Видно на лечение деньги быстро собрали.
9jmgpr7m9y9f
9jmgpr7m9y9f
вчера в 16:26
Это очень хорошо
1 984
1 984
вчера в 16:25
Это хорошая новость.
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