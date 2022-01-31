Колумбийский защитник заменит Жиго в «Спартаке»

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сегодня, 09:49

«Спартак» определился с заменой защитнику , который летом перейдёт в «Марсель».

Московский клуб планирует подписать из «Генка», который имеет опыт выступлений за сборную Колумбии.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 17 матчей за «Генк», не отметившись результативными действиями.