Колумбийский защитник заменит Жиго в «Спартаке»

«Спартак» определился с заменой защитнику Самуэлю Жиго, который летом перейдёт в «Марсель».
Московский клуб планирует подписать Карлоса Куэсту из «Генка», который имеет опыт выступлений за сборную Колумбии.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 17 матчей за «Генк», не отметившись результативными действиями.
Смущает только рост игрока - скорее это кандидат на позицию Кофрие, правым ЦЗ в тройке, ибо со скоростью и отбором у него всё в порядке.
Смущает только рост игрока - скорее это кандидат на позицию Кофрие, правым ЦЗ в тройке, ибо со скоростью и отбором у него всё в порядке.