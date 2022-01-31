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Колумбийский защитник заменит Жиго в «Спартаке»

сегодня, 09:49

«Спартак» определился с заменой защитнику Самуэлю Жиго, который летом перейдёт в «Марсель».

Московский клуб планирует подписать Карлоса Куэсту из «Генка», который имеет опыт выступлений за сборную Колумбии.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 17 матчей за «Генк», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:24
Все говорят о росте, как будто высокий это уже гарантия качества...Кутепов вам в помощь. Каннаваро, Маскерано, Коло Туре не отличались ростом, зато как играли в защите.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:08
Что тут поделаешь, ну не идут в Спартак такие звезды как Заболотный!)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:48
дай Бог - всё сложится Хорошо для фк СПАРТАК...
Накир
Накир
сегодня в 11:37
Пока только планы....посмотрим что будет фактически
санек002
санек002
сегодня в 11:10
хоть что то
112910415
112910415
сегодня в 11:04
работа идёт, и это радует !
lotsman
lotsman
сегодня в 10:50
Замена есть, хорошо.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 10:50
Еще до лета столько уток будет
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:49
Ты это у Влашича спроси
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:45
Это сейчас применимо больше к армейцам, у нас то как раз как пирожки разбирают игроков
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:42
Опыт у парня достойный в его то 22
makkie
makkie
сегодня в 10:34
Отличный вариант на замену Жиго.
Смущает только рост игрока - скорее это кандидат на позицию Кофрие, правым ЦЗ в тройке, ибо со скоростью и отбором у него всё в порядке.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:24
Лишь бы кого взять....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:00
До лета ещё пыхтеть и пыхтеть...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:55
Спартак мгновенно всех находит а потом не знает как от них избавляться.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:55
Не равноценная замена....ищите еще
drug01
drug01
сегодня в 09:55
Посмотрим его в игре....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:52
Жиго нельзя заменить!
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