ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Переводчик Азмуна: «„Байер“ хотел подписать Сердара с 2016 года»

сегодня, 09:22

Бако Почоев, переводчик нападающего Сердара Азмуна, высказался о переходе иранца в «Байер».

Когда появились первые контакты с «Байером»? Летом. «Байер» и в «Зенит» обращался, и с представителями Сердара контактировал. Но «Байер» же давно его хочет. Еще с 2016 года.

Был ли Сердар в курсе, что всё произойдёт таким образом? Сердар ничего противозаконного не совершил, если разобраться. Все договоренности, которые у него были с «Зенитом», он выполнил. Он подождал до определенного момента. И принял это решение. Я уважаю это решение. Почему клуб не был поставлен в известность, я не знаю. Мне сложно говорить об этом. Могу точно сказать, что и Сердар, и вся его семья, и я с большим уважением относимся к «Зениту» — к руководству, тренерам, команде, болельщикам. И «Зенит» тоже всегда проявлял уважение к Сердару. Для него это ключевой момент. А эта ситуация… Случилось так, как случилось.

Но повторю — мы c уважением относимся к «Зениту» и Санкт-Петербургу. Это один из лучших городов, в которых мы были. Здесь живут очень интеллигентные и добрые люди. Здесь если тебя любят, значит любят. И ничего с этим не поделаешь. Уверен, что эта ситуация с «Байером» забудется. Могу сказать, что эти дни в Дубае были непростыми. Эти сборы были самыми сложными в моей карьере. В «Зените» для меня все стали родными. И очень сложно осознавать, что приходится отсюда уходить. Понятно, что спортивная жизнь такая. С точки зрения прогресса Сердару хочется уйти. А чисто по-человечески, ему хочется остаться. Но прогрессировать надо.

Все новости
Агент подтвердил интерес клубов РПЛ к полузащитнику «Сампдории»
Сегодня, 12:02
В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к защитнику «Генка»
Сегодня, 11:26
СлухиКолумбийский защитник заменит Жиго в «Спартаке»
Сегодня, 09:49
В «Химках» отреагировали на слухи об интересе к форварду сборной Камеруна
Сегодня, 09:09
Слухи«Лацио» договорился об аренде Миранчука до конца сезона с правом выкупа
Вчера, 23:23
Агент Бека Бека: «Разговоров об уходе Алексиса из „Локомотива“ не ведётся»
Вчера, 18:25
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:38
С детства за Байер ?
STVA 1
STVA 1 ответ SinonSinon (раскрыть)
сегодня в 12:01
Да я прикалываюсь. Наоборот рад за Сердара что он проиграет в топ чемпе))
Борислaв
Борислaв
сегодня в 11:46
Не прошло и пяти лет...:)))
112910415
112910415
сегодня в 11:14
ну ... мечты сбываются !
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 10:46
Шесть лет ему понадобилось что бы это перевести
SinonSinon
SinonSinon ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:38
Вы зря смеетесь. В 2018 году было большое интервью Бердыева (тогда еще ГТ Рубина) о ЧМ, о Рубине и в том числе об Азмуне. Так вот Бердыев сказал, что Байер хочет приобрести Сердара, но Рубин решил не продавать до ЧМ. А Этот переводчик с Азмуном с Ростова, поэтому и в курсе той ситуации
Futurista
Futurista
сегодня в 10:18
Байер с 2016 года деньги копил на Азмуна...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:01
И чего им мешало раньше
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:44
Переводчик врет.Как только в Байере узнали о рождении Сердара то приняли решение о его подписании.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:39
Прямо из детского сада.
particular
particular
сегодня в 09:35
После обнародования грёз Байера с 2016 года, Азмуну осталось ответить взаимностью и толкнуть что-нибудь про детские сны о немецком клубе :))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:31
Доброго времени суток Всем.
В КП у админов это такой английский юмор ???!!!
beefs
beefs
сегодня в 09:29
плел, плел и наплел, темно как в ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:24
Вообщем прямо с рождения.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100