«Вольфсбург» объявил о переходе нападающего «Униона» .

Футболист ранее уже выступал за «волком», в котором провел 43 матча и забил 9 голов. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

🎵 Guess who's back, back again

Kruse is back, tell a friend! 🎵



✍️ SIGNED!



We welcome the return of Max Kruse who re-joins the Wolves signing a contract until 2⃣0⃣2⃣3⃣! #VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/qQ6ALMq1I7