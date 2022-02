Луис Диас — первый колумбийский игрок в истории «Ливерпуля»

Полузащитник дебютировал за «Ливерпуль», выйдя на поле на замену в матче 1/16 Кубка Англии против «Кардиффа».

Таким образом, Диас стал первым колумбийским футболистом, который сыграл в официальной встрече за «красных».

A debut for Luis Diaz



The first-ever Colombian to represent the Reds

