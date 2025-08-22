Мостовой о поздравлении от президента ФИФА: «Не зря я „Царь“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал поздравление с днём рождения от президента ФИФА . Сегодня, 22 августа, Мостовому исполнилось 57 лет.

Как отреагировал на поздравление Джанни Инфантино с днем рождения? В принципе, каждый год ФИФА и УЕФА присылают своё поздравление. От департамента все время поздравляют. А здесь пришло личное поздравление в РФС , и они мне переслали. Не зря мне дали прозвище «Царь», именно поэтому. Многие говорят: «Вот у нас там в России». Да я в России ни одной игры не сыграл. 20 лет карьеры и всё там.