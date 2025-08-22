 
Мостовой о поздравлении от президента ФИФА: «Не зря я „Царь“»

вчера, 18:13

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поздравление с днём рождения от президента ФИФА Джанни Инфантино. Сегодня, 22 августа, Мостовому исполнилось 57 лет.

Как отреагировал на поздравление Джанни Инфантино с днем рождения? В принципе, каждый год ФИФА и УЕФА присылают своё поздравление. От департамента все время поздравляют. А здесь пришло личное поздравление в РФС, и они мне переслали. Не зря мне дали прозвище «Царь», именно поэтому. Многие говорят: «Вот у нас там в России». Да я в России ни одной игры не сыграл. 20 лет карьеры и всё там.

112910415
вчера в 19:36
Нарцисс, однако
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:46
Александр Мостовой не играл за российские клубы, только за советские, но он же играл за сборную России в России.
Или он считает игры за сборную России позором и открещивается стерев себе память?
Это не "царь" это позорник.
sv_1969
вчера в 18:26
Ты не царь)))
Сп62
вчера в 18:25
Он с короной, наверное, и спать ложится.
Futurista
вчера в 18:20
Jeck Denielse
вчера в 18:16
Если он ни одной игры в России не сыграл то за что его тогда испанцы пригласили....???
За причёску и улыбку ???
Гость
