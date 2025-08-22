 
Нападающий «Фиорентины» Бельтран ещё не принял решения о своём будущем

вчера, 17:51

Пресс-служба «Фиорентины» заявила, что нападающий Лукас Бельтран пока не определился с переходом в ЦСКА или «Зенит».

Мы точно не знаем, всё зависит от его воли. Но он ещё ничего не решил.

Ранее СМИ сообщали, что Бельтран принял решение отказаться от перехода в российские клубы.

Дед за ЦСКА
вчера в 18:35, ред.
В Зените легионеры в основном из Бразилии, а ЦСКА -- Аргентины.
Лукас аргентинец, путь ему в ЦСКА. Если погонится за деньгами то Зенит перекупит. Вероятность играть в ЦСКА предпочтительной. Ждём выбор.
Сп62
вчера в 18:27
А зачем ему что-то решать? Агенты давно уже всё решили.
VeniaminS
вчера в 17:52
Пора бы уже решить !
