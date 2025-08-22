Нападающий «Фиорентины» Бельтран ещё не принял решения о своём будущем

Пресс-служба «Фиорентины» заявила, что нападающий Лукас Бельтран пока не определился с переходом в ЦСКА или «Зенит».
Мы точно не знаем, всё зависит от его воли. Но он ещё ничего не решил.
Ранее СМИ сообщали, что Бельтран принял решение отказаться от перехода в российские клубы.
Лукас аргентинец, путь ему в ЦСКА. Если погонится за деньгами то Зенит перекупит. Вероятность играть в ЦСКА предпочтительной. Ждём выбор.
