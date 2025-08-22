Эзе переходит в «Арсенал» из «Кристал Пэлас», все документы подписаны

«Кристал Пэлас» и «Арсенал» окончательно согласовали переход атакующего полузащитника Эберечи Эзе.
Все необходимые документы уже подписаны. В ближайшее время «Арсенал» объявит о трансфере официально. Чтобы Эзе смог сыграть за «канониров» уже в матче второго тура чемпионата Англии против «Лидса», его нужно успеть зарегистрировать до полуночи по британскому времени.
Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 60 миллионов фунтов стерлингов (69,6 млн евро).
А вообще хороший трансфер, лишь бы травмы обошли стороной
