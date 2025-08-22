 
Эзе переходит в «Арсенал» из «Кристал Пэлас», все документы подписаны

вчера, 13:45
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс19:30 Не начался

«Кристал Пэлас» и «Арсенал» окончательно согласовали переход атакующего полузащитника Эберечи Эзе.

Все необходимые документы уже подписаны. В ближайшее время «Арсенал» объявит о трансфере официально. Чтобы Эзе смог сыграть за «канониров» уже в матче второго тура чемпионата Англии против «Лидса», его нужно успеть зарегистрировать до полуночи по британскому времени.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 60 миллионов фунтов стерлингов (69,6 млн евро).

Перевод с твиттер журналиста Фабрицио Романо Фото: Коллаж из соцсетей Фабрицио Романо
