Эзе переходит в «Арсенал» из «Кристал Пэлас», все документы подписаны

1755859510

вчера, 13:45

«Кристал Пэлас» и «Арсенал» окончательно согласовали переход атакующего полузащитника .

Все необходимые документы уже подписаны. В ближайшее время «Арсенал» объявит о трансфере официально. Чтобы Эзе смог сыграть за «канониров» уже в матче второго тура чемпионата Англии против «Лидса», его нужно успеть зарегистрировать до полуночи по британскому времени.