Завтра «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в рамках очередного тура Бундеслиги.
Любопытно, что при Доменико Тедеско «быки» набрали уже 13 очков в чемпионате Германии. Это второй показатель в лиге за данный временной промежуток.
Больше «Лейпцига» заработала очков лишь «Бавария» (15).
А так нее , плохой тренер , золото со Спартаком не выграл, да и хоть бы и выграл, все равно плохой , болельщикам не нравится , не прислушивается к ним , модель игры и игроков выбирает по собственному усмотрению, нам такой тренер не нужен, пусть хоть как Эмери 4 раза лигу Европы выигрывает, Эмери плохой и Тедско тоже .
А так нее , плохой тренер , золото со Спартаком не выграл, да и хоть бы и выграл, все равно плохой , болельщикам не нравится , не прислушивается к ним , модель игры и игроков выбирает по собственному усмотрению, нам такой тренер не нужен, пусть хоть как Эмери 4 раза лигу Европы выигрывает, Эмери плохой и Тедско тоже .