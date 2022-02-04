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«Лейпциг» Тедеско набрал больше всех очков в Бундеслиге, кроме «Баварии»

сегодня, 14:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигЗавтра в 20:30 Не начался

Завтра «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в рамках очередного тура Бундеслиги.

Любопытно, что при Доменико Тедеско «быки» набрали уже 13 очков в чемпионате Германии. Это второй показатель в лиге за данный временной промежуток.

Больше «Лейпцига» заработала очков лишь «Бавария» (15).

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Все комментарии
phantom-k
phantom-k
сегодня в 16:24
Мне кажется, Тедди и РБ нашли друг друга. Обладая набором мегаперспективных игроков и при этом не находясь под давлением результата «чемпионство или ничего», Тедди вполне сможет давать результат на дистанции, развивая игроков.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:10
Тэдеско молодчик!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:54
Значить ставим на Лейпциг
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:51
А у нас не оценили.
старина
старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:48
Можешь свой коммент обиженному бульбашу показать,который не соизволил ему свое копыто протянуть в ответ.И который кстати без работы остался вновь,несмотря на свое завышенное ЧСВ.А Тедеско в Бундеслиге работает,а твой любимый ганчаренка где?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:47
Факты на лицо и никуда не денешься. Удачи.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:38
Ты хоть новость прочитал? Это статистика, а не слова Тедеско.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:37
Тедеска об этом сказал, чтобы спартачи радовались.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:32
Зато как только не костерили его! Удачи "румыну"!))))
Asper
Asper
сегодня в 15:29
Удивительная шляпа уже который раз: чтобы бустануть свою карьеру европейскому тренеру надо сходить помучиться в Спартак полгода-годик, вернуться оттуда перекрестившись - и дела в гору идут.
Желаю Витории, чтобы и с ним сработало - симпатичный и безупречный мужик.
beefs
beefs
сегодня в 15:10
Молодца, так держать...
протон
протон
сегодня в 15:02
Очень рад за Тедди. В чемпионате, который выше Рпл на десятки голов, преуспевает. А у нас эксперты его физруком называли. С моделью, неподходящей Спартаку
А так нее , плохой тренер , золото со Спартаком не выграл, да и хоть бы и выграл, все равно плохой , болельщикам не нравится , не прислушивается к ним , модель игры и игроков выбирает по собственному усмотрению, нам такой тренер не нужен, пусть хоть как Эмери 4 раза лигу Европы выигрывает, Эмери плохой и Тедско тоже .
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:57
Молодцы. Посмотрим, что будет дальше
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