«Лейпциг» Тедеско набрал больше всех очков в Бундеслиге, кроме «Баварии»

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сегодня, 14:55

Завтра «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в рамках очередного тура Бундеслиги.

Любопытно, что при «быки» набрали уже 13 очков в чемпионате Германии. Это второй показатель в лиге за данный временной промежуток.

Больше «Лейпцига» заработала очков лишь «Бавария» (15).