 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола: «Родри всё ещё лучший футболист в мире»

вчера, 17:36

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «горожан» Родри.

От Родри я просто хочу стабильного состояния. Я не сомневаюсь в его мастерстве. Родри всё ещё лучший футболист в мире. Через несколько месяцев будет выбран новый, но сейчас он по-прежнему лучший.

Подписывайся в ВК
Все новости
Полузащитник «Барселоны» Педри «собрал» идеального футболиста
21 августа Фото
Президент ФИФА прокомментировал отмену матча Южноамериканского кубка
21 августа
Кунде: «Надеюсь, я побью рекорд Абидаля в „Барселоне“»
21 августа
Саутгейт пока не собирается возвращаться в футбол
20 августа
Рэшфорд назвал самого недооценённого футболиста «Барселоны»
19 августа
Аллегри: «Цель „Милана“ на сезон – место в первой четвёрке»
17 августа
 
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:15
Блестящее!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:13
Родри никогда не был лучшим игроком в мире, никогда!
Когда получал ЗМ ,даже не был в тройке лучших, на мой взгляд!
Гвардиола тратит в командах , которые тренировал, невероятные суммы, брал титулы, а я его не считаю лучшим тренером ибо были и Кройф( Круифф) Эррера, Ван Галл и много ещё кто ,создававшие команды без млрд.,прекрасных педагогов ,практиков и теоретиков футбола!
Даже а нашей стране !
,,Кукушка хвалит петуха за то что хвалит тот кукушку".
Как -то так.
Niagara
Niagara
вчера в 20:31
хватит курить
112910415
112910415
вчера в 19:32
Это он просто поддерживает своего парня!
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 18:50
Он им никогда не был.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:07
Ещё один...мир ассоциирует в рамках небольшого острова....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:45
Да главное, чтоб здоровье не подводило!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 