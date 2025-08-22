Гвардиола: «Родри всё ещё лучший футболист в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «горожан» Родри.
От Родри я просто хочу стабильного состояния. Я не сомневаюсь в его мастерстве. Родри всё ещё лучший футболист в мире. Через несколько месяцев будет выбран новый, но сейчас он по-прежнему лучший.
Когда получал ЗМ ,даже не был в тройке лучших, на мой взгляд!
Гвардиола тратит в командах , которые тренировал, невероятные суммы, брал титулы, а я его не считаю лучшим тренером ибо были и Кройф( Круифф) Эррера, Ван Галл и много ещё кто ,создававшие команды без млрд.,прекрасных педагогов ,практиков и теоретиков футбола!
Даже а нашей стране !
,,Кукушка хвалит петуха за то что хвалит тот кукушку".
Как -то так.
