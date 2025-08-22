Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из «Сити» Савио и Аканджи

1755864891

вчера, 15:14

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника и защитника :

Я ничего не знаю об этом. Они остаются нашими игроками. Давайте посмотрим, что будет дальше. Думаю, что скоро могут случиться несколько вещей.

Испанский тренер также заявил, что Савио пропустит матч против «Тоттенхэма» из-за повреждения. Ранее бразилец опровергал слова Гвардиолы о своей травме.

По слухам, Савио может перейти в «Тоттенхэм», а в трансфере Аканджи заинтересован турецкий «Галатасарай».