Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из «Сити» Савио и Аканджи

вчера, 15:14
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Савио и защитника Мануэля Аканджи:

Я ничего не знаю об этом. Они остаются нашими игроками. Давайте посмотрим, что будет дальше. Думаю, что скоро могут случиться несколько вещей.

Испанский тренер также заявил, что Савио пропустит матч против «Тоттенхэма» из-за повреждения. Ранее бразилец опровергал слова Гвардиолы о своей травме.

По слухам, Савио может перейти в «Тоттенхэм», а в трансфере Аканджи заинтересован турецкий «Галатасарай».

VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:51
Слухи распускают,цену поднимают.
Гость
