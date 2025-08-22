«Лейпциг» начинает новую эпоху. В первом матче команду проверит «Бавария»

1755856042

сегодня, 12:47

Мощное столкновение на старте Бундеслиги.

Элитная группа атаки, чистка состава

В межсезонье у «Баварии» только три трансфера на вход, зато целая россыпь – на выход. Главная проблема состояла в том, что в клубе собралось многовато игроков среднего возраста, которые уже не показывают свою лучшую игру или стали нестабильны, а также возрастных игроков. «Тоттенхэму» отдали Теля и отправили в аренду Палинью. Главное – решили проблему с Команом и Сане. Лероя отпустили свободным агентом (тот перебрался в «Галатасарай»), а на Кингсли заработали 25 миллионов – приличный ценник за стагнирующего исполнителя выложил «Аль-Наср». Также команду покинули Дайер и Мюллер. Состав прилично омолодился.

Два приобретения – абсолютный топ. На Та потратили какие-то два миллиона евро из-за истекающего контракта, а главное – клуб укомплектовал линию атаки. Подбор игроков на флангах раньше точно оставлял желать лучшего. В прошлом сезоне «баварцы» уже принялись за позицию – привезли Олисе. И вот теперь на левую бровку тоже приобрели топ-исполнителя.

Пришлось пободаться с «Ливерпулем», поскольку «Бавария» положила глаз на их лидера Луиса Диаса. Колумбиец появился в составе «красных» ещё при Юргене Клоппе, пережил с командой кризис сезона-2022/23 и стал лидером проекта Слота, приложив руку к титулу. Учитывая потерю Трента, мерсисайдцы не хотели допускать ещё одну такую осечку и отпускать лидера.

Бавария выиграла борьбу за Диаса у «Барселоны», договорилась с футболистом о четырёхлетнем контракте с зарплатой 14 млн евро в год, а с «Ливерпулем» в итоге сошлись на компенсации в 75 миллионов евро с учётом бонусов.

Теперь у «Баварии» в атаке подбор игроков, достойный топ-клуба – элитный опытный бомбардир Харри Кейн на острие, раскрывшийся талант Майкл Олисе на правом фланге и заходящий в свой прайм Луис Диас, уже игравший в топ-клубе и знакомый с этим давлением.

Компани будут оценивать по выступлениям в ЛЧ

Назначение Венсана изначально вызвало неоднозначную реакцию. Тренер привил «Бёрнли» симпатичный футбол, но этого применительно к стандартам топ-клуба мало. Куда важнее, что в АПЛ команда не задержалась.

Прошлый сезон не снял вопрос по компетенциям тренера. С одной стороны, бельгийский менеджер взял «салатницу» в первый же сезон – взял реванш у «Байера» за прошлый сезон. С другой стороны, в остальных турнирах мюнхенцы не преуспели. В Лиге чемпионов в четвертьфинале попали на «Интер» и ничего не смогли сделать против прагматичного, но нестабильного коллектива. Путь в Кубке Германии завершился уже на стадии 1/8 финала, где сошлись с теми же «фармацевтами».

Чемпионство – задача-минимум, теперь этого вряд ли хватит, чтобы убедить руководство и болельщиков. Многое о компетенциях Компани скажет еврокубковая кампания.

Строительство начинается заново

Ральф Рангник и Юлиан Нагельсманн определили клубный вектор для «Лейпцига», при этом дальше последовал спад. Ни Джесси Марш, ни Доменико Тедеско под философию клуба не подходили, так что надолго не задержались, а вот с Марко Розе действительно была надежда стать великими. Третье место в первый же сезон, причём после неудачного старта при Тедеско – это сильно. Но это оказался максимум – на следующий год стали четвёртыми, минувший сезон провалили. Конечно, вмешались травмы, на которые Розе не мог повлиять. Но тут решало ощущение, что за три сезона с тренером проект не сильно шагнул вперёд.

Теперь у проекта новый архитектор – Оле Вернер. «Лейпциг» не пошёл проторенной дорожкой и не стал назначать тен Хага, предпочёл адаптированного к Бундеслиге и не такого требовательного специалиста. Пока главный кейс в портфолио Вернера – «Вердер», который Оле за год вернул в Бундеслигу и докрутил до уровня середняка. Риск немалый, тем более с учётом расставания с Шешко, но у клуба были причины для такого решения.

Молодой десант

В «Лейпциге» ожидается глобальный перезапуск, на это указывают и трансферы. В очередной раз созрел молодой актив для крупного трансфера – Шешко отправили в МЮ . Теперь цикл запускается заново. У «Атлетико» взяли опорника Артура Вермирена, из турецкого «Гёзтепе» перебрался Ромуло, Ян Диоманде приехал из «Леганеса». Другие трансферы на вход – Йохан Бакайоко, Эзекель Банзузи, Андрия Максимович. Всё это футболисты возрастом от 18 до 23 лет, которых ещё предстоит развивать. Кто-то может выстрелить и раньше, но это в любом случае не закупка под решение турнирных задач. «Лейпциг» делает заготовки для того, чтобы ярко сверкнуть через пару лет.

Тотальный фаворит

Можно и не упоминать, о ком именно речь. В 20 предыдущих играх 10 побед – за «Баварией», только трижды сильнее оказался «Лейпциг». При этом наиболее удачный отрезок был совсем недавно. Предыдущий матч завершился результативной ничьей (3:3), в Суперкубке два года назад «Лейпциг» вообще оформил разгром, до этого в мае команда Розе обыграла «Баварию» на их территории.

Прогноз Soccer.ru: «Бавария» начинает сезон дома, плюс размялась в Суперкубке, это хорошее преимущество на бумаге. При этом «Лейпцигу» помогают свежие эмоции. Пока есть место сенсации, так что поставим на боевую ничью.