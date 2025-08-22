 
Артета заявил, что не знает, когда Хаверц снова сможет играть за «Арсенал»

вчера, 16:49

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу состояния здоровья немецкого нападающего Кая Хаверца:

Я не знаю, сколько Хаверц будет восстанавливаться. Нужно больше времени и больше медицинских обследований, чтобы понять, когда Кай сможет играть.

Значительную часть минувшего сезона Хаверц пропустил из-за повреждения подколенного сухожилия. 20 августа стало известно, что немец получил новую травму колена на тренировке. После этого «Арсенал» спешно купил Эберечи Эзе у «Кристал Пэлас».

Варвар7
Варвар7
вчера в 17:13
Печальная история - здоровья Каю.
Гость
