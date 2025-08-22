 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Аморим отказался сказать, кто из вратарей МЮ сыграет против «Фулхэма»

вчера, 16:27
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 18:30 Не начался

Накануне матча второго тура чемпионата Англии против «Фулхэма» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отказался сказать, кто из голкиперов займет место в воротах его команды:

Андре Онана готов играть. Точно также, как он был готов сыграть на прошлой неделе. Нам еще предстоит решить, кто займет место в воротах.

Напомним, что в первом туре «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Арсеналу» со счетом 0:1, а единственный гол был забит после ошибки турецкого вратаря Алтая Байиндира. А вот камерунец Онана не был включен в заявку на матч.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Лейпциг» начинает новую эпоху. В первом матче команду проверит «Бавария»
Вчера, 12:47Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии1
Тренерская текучка, новая «тёмная лошадка», риск грандов. В Серии А будет захватывающий сезон
Вчера, 09:56Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
«Локомотиву» нужна помощь Дзюбы, а «Спартаку» – только победа. Интриги шестого тура РПЛ
21 августаRoman Novikov в блоге Магический шарКомментарии1
Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Бундеслиги сезона 2025/26
20 августа
Глобальная перестройка «Реала». Новая философия, погоня за «Барсой» и расставание с Винисиусом
19 августаМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии5
В братском дерби Карпина и Челестини устроит только победа. ЦСКА давно не уступал «Динамо»
16 августаRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии4
 
Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:25
Ну Алтай отыграл дебютный матч неуверенно. Онана еще непонятно, восстановился ли до конца после травмы. Поэтому логично, что решение будет приниматься непосредственно в день матча
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:47
Это тайна тайная наверное)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 