Аморим отказался сказать, кто из вратарей МЮ сыграет против «Фулхэма»

1755869272

вчера, 16:27

Накануне матча второго тура чемпионата Англии против «Фулхэма» главный тренер «Манчестер Юнайтед» отказался сказать, кто из голкиперов займет место в воротах его команды:

готов играть. Точно также, как он был готов сыграть на прошлой неделе. Нам еще предстоит решить, кто займет место в воротах.

Напомним, что в первом туре «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Арсеналу» со счетом 0:1, а единственный гол был забит после ошибки турецкого вратаря . А вот камерунец Онана не был включен в заявку на матч.