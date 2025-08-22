 
Лаксальт покинул московское «Динамо»

вчера, 12:07

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт ушёл из команды.

Как сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых», 32-летний футболист расторг свой контракт по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Лаксальт сыграл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.

Ев17
Ев17
вчера в 17:23
Много пользы принёс, когда не в травмах
Николай 1
Николай 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:58, ред.
Тоже внук иногда на "Зенит" таскает. Хожу, ибо души во внуке не чаю.
Но шарфик он мне динамовский подарил.
Лаксальта жалко. Хиреет потихоньку состав Динамо, к.м.к.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:22
Привет, Володя!!!
Володя, мне неинтересны эти сплетни. Я жалел и жалею до сих пор, что Соболь ушел из Спартака как игрок, а как человек- это другая статья, которую я обсуждать не буду. Как форвард Спартака мне он нравился, ну а если он редиска, значит БОГ ему судья. Пойми меня правильно.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:16
Привет, Витя! )
Помнится мне, ты ЖАЛЕЛ СПАРТАК о таком недальновидном действии, как согласие на переход дельфина в Зенит, верно?
Здесь НЕТ этой новости, но в инете она уже вовсю обсуждается.

Поскольку больше некуда, выложу здесь:

"Егоров, журналист и по совместительству президент медийного футбольного клуба BROKE BOYS, в общении с экс-нападающим сборной России Федором Смоловым в новом выпуске SMOL FM заявил, что Соболев еще сразу после перехода в «Спартак» говорил, что эта команда бесила его больше всех и за нее он никогда не болел.

Егоров: «Соболев не праздновал [гол в ворота «Спартака»]. Для меня это показуха. Если ты забил мяч в ворота команды, из которой ты ушел со скандалом… Когда ты забил мяч в ворота команды, болельщики которой тебя жестко хейтят и после игры чуть ли не кидаются в тебя деньгами, провоцируя… Когда ты забил после неудачного прошлого сезона и спас для команды ничью… И ты еще и не являешься воспитанником «Спартака», а ты там просто какое-то время побыл… Зачем этой показухой и враньем заниматься? Ты же в этот момент счастлив, что ты заткнул им рты! В том числе и главному тренеру Станковичу, который тебя отпустил, и руководству этому! Подбеги к Станковичу или посмотри куда-то на верхний ярус и скажи: «Я Саша Соболев!» Я понимаю, Дзюба не празднует, потому что Дзюба воспитанник клуба. Но Соболев… Когда Соболев приехал на съемки «Амкала», когда он только перешел в «Спартак»… Мы снимались, били по воротам. Он говорил: «Я вообще за «Спартак» никогда в жизни не болел! Меня этот «Спартак» больше всех бесил из всех клубов!»

Смолов: «Зачем ты сейчас этот инсайд раскрываешь?»

Егоров: «Потому что сейчас уже можно, он уже давно в «Зените». Он не воспитанник «Спартака», он вообще жил в Барнауле. В Барнауле вообще больше людей, мне кажется, болеет за «Зенит», чем за «Спартак»."

Теперь лично для меня всё становится понятным.
Только большие претензии - тоже У МЕНЯ - как к селекционной службе, так и к службе безопасности клуба.
Вторые ОБЯЗАНЫ БЫЛИ "ПРОБИТЬ" настроение этого дельфина ещё ДО предложения клубу о его покупке, а первые, узнав о дельфиньих настроениях, даже НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ ни к нему самому, ни к клубу с предложениями о продаже!
Однако, как я понял служба безопасности зря ест в Спартаке свой хлеб, а Шпециалисты селекционной службы - просто наёмные барыги, котором по барабану, что делать, как делать и зачем делать.
Главное - бабло своевременно получить.
Gotlib
Gotlib ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:53
К тому времени, то есть до дерби, и Динамо, и Спартак могут подняться в таблице.
Vilar
Vilar
вчера в 15:29
Читаю, практически, все сожалеют об его уходе. А кто инициатор, Динамо?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:27
"футбольный матч Спартак - Динамо и переполнен стадион!.." (песня!)
sf93qbh2fj69
sf93qbh2fj69
вчера в 15:08
Не поверил парень Валере
Gorasul
Gorasul
вчера в 14:17
Клоун-матерщинник разрушает команду...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:09
Рад Приветствовать!!!
Точно не знаю, но думаю из-за его травмотичности. Большую часть времени на больничном. Другое дело, что такого качественного опорника сейчас в Динамо нет. Глебов жлобоват, а Чавес болеет, да и по игре уступает Лаксальту. Лаксальт, даже интеллектуально превосходит обоих- и Глебова, и Чавеса. Это большая потеря. У Карпина сейчас, итак выбор на каждую позицию не велик, а тут еще травмы или уход ведущих игроков.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:03
А что ни так? Почему расторгли контракт? Пропустил я все.....
112910415
112910415
вчера в 13:33, ред.
И это совсем не здОрово...
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:08
Восхождение сможет сделать после матча только одна команда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:00
13-го поеду прокачусь на Динамо - Спартак....тесть динамовец билеты купил...приглашает....не могу отказать старику....
Надеюсь оба клуба к тому времени начнут своё восхождение на верхушку таблицы...и баттл будет нешуточный.....
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:46
Надо искать ему замену получается
Capral
Capral
вчера в 12:22
Жаль. А заменить его некем...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:09
А куда делись команды Бундеслиги ?
Гость
