Лаксальт покинул московское «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт ушёл из команды.
Как сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых», 32-летний футболист расторг свой контракт по обоюдному согласию сторон.
В минувшем сезоне Лаксальт сыграл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, но не отметился результативными действиями.
Надеюсь оба клуба к тому времени начнут своё восхождение на верхушку таблицы...и баттл будет нешуточный.....
Точно не знаю, но думаю из-за его травмотичности. Большую часть времени на больничном. Другое дело, что такого качественного опорника сейчас в Динамо нет. Глебов жлобоват, а Чавес болеет, да и по игре уступает Лаксальту. Лаксальт, даже интеллектуально превосходит обоих- и Глебова, и Чавеса. Это большая потеря. У Карпина сейчас, итак выбор на каждую позицию не велик, а тут еще травмы или уход ведущих игроков.
