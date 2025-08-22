С румынского клуба сняли 94 очка

1755864852

вчера, 15:14

Федерация футбола Румынии наложила санкции на клуб «Университатя Крайова».

По информации источника, наказание в виде снятия 94 очков вынесено в связи с большим количеством непогашенных долгов перед игроками и тренерами команды. Федерация предоставила клубу возможность их закрыть до 3 сентября. В случае невыполнения требований «Университатя» будет исключена из всех профессиональных соревнований.

Напомним, что ранее в стране произошёл скандал во время проведения жеребьёвки Кубка Румынии.