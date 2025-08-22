 
С румынского клуба сняли 94 очка

вчера, 15:14

Федерация футбола Румынии наложила санкции на клуб «Университатя Крайова».

По информации источника, наказание в виде снятия 94 очков вынесено в связи с большим количеством непогашенных долгов перед игроками и тренерами команды. Федерация предоставила клубу возможность их закрыть до 3 сентября. В случае невыполнения требований «Университатя» будет исключена из всех профессиональных соревнований.

Напомним, что ранее в стране произошёл скандал во время проведения жеребьёвки Кубка Румынии.

Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:11
Ну...
С таким минусом чемпионами им не стать! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:56
Они все турков на выезде обыграли в ЛК, а вот в чемпионате теперь кирдык
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:15
Это ж сколько надо было задолжать , что почти сотку сняли?)
