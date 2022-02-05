Сегодня Нойер может повторить рекорд Оливера Кана

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может установить новый рекорд Бундеслиги.
На данный момент вратарь выиграл 309 матчей (из 457) в рамках чемпионата Германии. Если сегодня «Бавария» обыграет «Лейпциг», а Нойер будет занимать место в воротах, то он повторит рекорд бывшего голкипера мюнхенского клуба Оливера Кана по количеству побед в Бундеслиге (310 побед за 557 матчей).
Кто из них более великий? Ну тут каждому своё. На мой взгляд оба провели прекрасную карьеру и каждый достоин достойных слов и почестей. Они оба великие вратари мира!
Кто из них более великий? Ну тут каждому своё. На мой взгляд оба провели прекрасную карьеру и каждый достоин достойных слов и почестей. Они оба великие вратари мира!
Нойер, конечно, изменил игру - его стояние в центральном круге будет во всех футбольных учебниках.
Нойер, конечно, изменил игру - его стояние в центральном круге будет во всех футбольных учебниках.