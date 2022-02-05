Сегодня Нойер может повторить рекорд Оливера Кана

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сегодня, 12:31

Голкипер «Баварии» может установить новый рекорд Бундеслиги.

На данный момент вратарь выиграл 309 матчей (из 457) в рамках чемпионата Германии. Если сегодня «Бавария» обыграет «Лейпциг», а Нойер будет занимать место в воротах, то он повторит рекорд бывшего голкипера мюнхенского клуба по количеству побед в Бундеслиге (310 побед за 557 матчей).