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Сегодня Нойер может повторить рекорд Оливера Кана

сегодня, 12:31

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может установить новый рекорд Бундеслиги.

На данный момент вратарь выиграл 309 матчей (из 457) в рамках чемпионата Германии. Если сегодня «Бавария» обыграет «Лейпциг», а Нойер будет занимать место в воротах, то он повторит рекорд бывшего голкипера мюнхенского клуба Оливера Кана по количеству побед в Бундеслиге (310 побед за 557 матчей).

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 14:09
Пожелаю ему удачи!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:54
Упадёт рекорд по-любому
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:47
Удачи тебе Мануэль!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:35
Сейчас или в следующий раз...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:09
Бавария стала сильнее на целых 100 побед. ТО есть раньше для достижения 310 побед требовалось более 500 матчей, то сейчас более 400 матчей.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:07
Успехов и победы Баварии
shur
shur
сегодня в 13:03
...игрушка предстоит знатная !!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:40
Рекорд Оливера Кана будет бит в любом случае, так как Нойер не думает заканчивать свою карьеру и является железным первым номером в Баварии.
Кто из них более великий? Ну тут каждому своё. На мой взгляд оба провели прекрасную карьеру и каждый достоин достойных слов и почестей. Они оба великие вратари мира!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:32
Лейпциг может не дать такой возможности.
протон
протон
сегодня в 12:32
Два равновеликих.
Нойер, конечно, изменил игру - его стояние в центральном круге будет во всех футбольных учебниках.
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