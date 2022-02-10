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ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера»

сегодня, 17:35

Московский ЦСКА проявляет интерес к хавбеку «Лестера» и сборной Сенегала Нампалису Менди, сообщает портал Transfermarkt.ru.

Отмечается, что селекционеры армейской команды следили за сенегальцем на Кубке африканских наций, где Сенегал выиграл первый титул в истории. Менди принял участие в 5 из 7 матчей розыгрыша.

Сам игрок не играет ключевую роль в «Лестере» и готов сменить команду для получения игровой практики.

Transfermarkt оценивает стоимость Менди в 5 млн евро. Его вероятность перехода в клуб РПЛ составляет 50% по версии издания.

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Все комментарии
протон
протон ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:30
Эх жаль что таких, как Крамаров Савелий актеров нет.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 20:22
Помню этого крепыша.
Его брвли на место Канте
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:06
Довольно таки хороший опорник. Его брали в Лестер как раз после чемпионского сезона, когда команду покинул Нголо Канте, и как раз Менди должен был заменить француза в опорной зоне. По началу Менди показывал отличную игру, мобильный, цепкий игрок, хорошо работал в центральной зоне, на него обращали внимание топ клубы но по неизвестной причине резко сдал....ну или не сдал а просто интерес к нему пропал....если армейцы подпишут его, этим трансфером они явно усилят команду, но вот что будут делать с лимитом? Или мы пока чего то не знаем
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 19:50
Им фамилия понравилась
протон
протон
сегодня в 19:28
ещё в Монако заметил его, маленький, техничный, моторный,удивлялся почему топ клубы не подписали его
neukomm
neukomm
сегодня в 19:19
Лишь бы нападающим Фиорентины не заинтересовался -_-
BDA81
BDA81 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:06
Берёза решил что он Гвардиола и сможет играть без нападающих ))) Так что не паникуйте . Всё будет хорошо)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:56
Шла как-то блондинка по Тверской...
SHMEL258
SHMEL258 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:53, ред.
Вы своих уже распродали? Мы в отличии от зенита никогда не гнушались приобретением тёмненьких.
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 18:53
Не на того Менди нацелились
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 18:51
Опять полузащитник? Куда их столько девать?
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:44
Как обычно)...на Спартак...или на Путина...
Сп62
Сп62
сегодня в 18:41
В Спартаке всё сваливают на Зарему. А здесь на кого валить?
particular
particular ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:36
Вроде, не бестолочи там отираются, но творится какая-то беспросветная зацикленность...
Взбодрить бы кое-кого :))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:33
У них заклинило чо ли))
particular
particular
сегодня в 18:25
В Лестере, если уж интересоваться, то Варди... Или, на худой конец, Ихеаначо...
Но никак не Менди, который даже не играл в этом сезоне...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:12
для чего интересуетесь ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:10
Задолбали интересами к ПЗ, пора проявить интерес к нападающему))).
Алексей Филин
Алексей Филин ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 17:47
не верить в великого Зе ,хмм...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:46
Почта России работает над трудоустройством негритят в России...
BDA81
BDA81
сегодня в 17:44
может и интересуються , только сомневаюсь что даже с Чемпионшипа кто то захочет ехать в болото . Ну может если кто решил уже пенсию себе заработать на закате карьеры )) А ему ещё и тридцати нет , так что думаю будет сидеть на лавке или в аренду куда нить в европе ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:40
Суть не в том, что получится подписать или нет а в том, что снова полузащитник, неужели руководство думает с Заболотным забивать голы, лично я сомневаюсь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:36
Они наши нервы испытывают с полузащитниками.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:36
Хорошо былобы его подписать,защита у нас так себе!
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 17:36
Ну-ну...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 17:36
Его вероятность перехода в клуб РПЛ составляет 50% по версии издания.

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Логично. Или перейдёт, или нет )))
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