ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера»

Московский ЦСКА проявляет интерес к хавбеку «Лестера» и сборной Сенегала Нампалису Менди, сообщает портал Transfermarkt.ru.
Отмечается, что селекционеры армейской команды следили за сенегальцем на Кубке африканских наций, где Сенегал выиграл первый титул в истории. Менди принял участие в 5 из 7 матчей розыгрыша.
Сам игрок не играет ключевую роль в «Лестере» и готов сменить команду для получения игровой практики.
Transfermarkt оценивает стоимость Менди в 5 млн евро. Его вероятность перехода в клуб РПЛ составляет 50% по версии издания.