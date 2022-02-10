ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера»

1644503724

сегодня, 17:35

Московский ЦСКА проявляет интерес к хавбеку «Лестера» и сборной Сенегала , сообщает портал Transfermarkt.ru.

Отмечается, что селекционеры армейской команды следили за сенегальцем на Кубке африканских наций, где Сенегал выиграл первый титул в истории. Менди принял участие в 5 из 7 матчей розыгрыша.

Сам игрок не играет ключевую роль в «Лестере» и готов сменить команду для получения игровой практики.