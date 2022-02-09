ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022

Ещенко и Тарасова приглашали в клуб «Красава»

вчера, 12:10

Спортивный директор футбольного клуба «Красава» Александр Панков рассказал, что звонил известным российским футболистам Дмитрию Тарасову и Андрею Ещенко. Функционер хотел предложить игрокам перейти в клуб из ФНЛ-2.

Я ради шутки позвонил Диме Тарасову и Андрею Ещенко: «Ребята, помогите выполнить задачу. Больших денег нет. Для вас это один-два раза сходить в ресторан, а для нас — вы квалифицированные футболисты, которые могут помочь нам».

В ответ они посмеялись. Они особо уже не хотят играть в футбол.

Все новости
Агент Вианны: «Бруно сможет задержаться в России дольше, чем на 5 месяцев»
Вчера, 20:15
СлухиСтали известны детали аренды Карраскаля в ЦСКА
Вчера, 19:15
СлухиКарраскаль близок к переходу в ЦСКА. Переговоры на финальной стадии
Вчера, 10:02
СлухиЦСКА сделал предложение «Ривер Плейту» по трансферу Карраскаля
Вчера, 04:32
СлухиВратарь «Спартака» может перейти в «Кубань»
08 февраля
Радченко: «В будущем Хотулев может заиграть в основном составе „Зенита“»
08 февраля
Сортировать
Все комментарии
13 RUS
13 RUS
вчера в 19:37
Как такое в голову могло прийти, чтобы так клуб назвать? ....
Oliver S
Oliver S
вчера в 19:24, ред.
get_materials(array('article','news'),0,2,false,-1,-1,-1,2,$article_cut_cat,0,-1,-1,false,false,true,false,false,0,true) ни фига себе вы параметров в функции суете
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:19
Дзюбе звони!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:03
Так и играли бы за ресторан. Выиграли в ресторан за счёт команды, проиграли за их счёт ресторан.
Мы так на пиво играли.
Izmar
Izmar
вчера в 16:05, ред.
Вряд ли они там потянут после спартака. Да и в футбол когда они вообще играли.
ДСА
ДСА
вчера в 15:58
Они за копейки играть не хотят.
berda2003
berda2003
вчера в 14:55
два урода и в "красаву" - прикольно...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:35
Они и за деньги не особо впахивали,а на халяву тем более
4RT
4RT
вчера в 14:29
Бузову ещё пригласите
протон
протон ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:18
Ещенко еще в Анжи вроде выступал, представить только его в такой форме в Дагестане)))
particular
particular
вчера в 14:17
Несолидно к таким грандам обращаться без PR акций, возни агентов и прелюдии в СМИ :))
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:44, ред.
Они профнепригодны для Красавы
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:36
"Ребят, помогите "Красаве"! Бабла у нас нет, но для вас это один-два раза в ресторане похавать."
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:30
Клуб Красава ... Это что такое ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:50
Это не для них
Борислaв
Борислaв
вчера в 12:50
Шутники все... новость так себе
felix
felix
вчера в 12:49
Кто живет футболом и хочет в него играть - тот играет. Бузов и второй товарищ изначально деньги зарабатывали
drug01
drug01
вчера в 12:46
Это было давно
Loko57
Loko57
вчера в 12:36
Какой футбол?! Стринги и банька - вот приоритет!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:33
Раньше такая практика была в моде.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:24
Зачем им работать, всё есть хороший дом, хорошая жена.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:17
Ещенко уже и СМС-ку получил.

"Вона оно что, Олегыч... Стоишь ты в своих черных стрингах, и манишь, манишь..."
beefs
beefs
вчера в 12:15
а они разве футболисты...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:13
Для Ещенко это вообще не вариант. Ему Дзюба за стриптиз гораздо больше может отвалить:
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100