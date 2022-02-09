Ещенко и Тарасова приглашали в клуб «Красава»

Спортивный директор футбольного клуба «Красава» Александр Панков рассказал, что звонил известным российским футболистам Дмитрию Тарасову и Андрею Ещенко. Функционер хотел предложить игрокам перейти в клуб из ФНЛ-2.
Я ради шутки позвонил Диме Тарасову и Андрею Ещенко: «Ребята, помогите выполнить задачу. Больших денег нет. Для вас это один-два раза сходить в ресторан, а для нас — вы квалифицированные футболисты, которые могут помочь нам».
В ответ они посмеялись. Они особо уже не хотят играть в футбол.
Мы так на пиво играли.
Мы так на пиво играли.
"Вона оно что, Олегыч... Стоишь ты в своих черных стрингах, и манишь, манишь..."
"Вона оно что, Олегыч... Стоишь ты в своих черных стрингах, и манишь, манишь..."