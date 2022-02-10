Дивеев отреагировал на слухи об интересе «Венеции» и «Наполи»

Защитник ЦСКА прокомментировал слухи об интересе со стороны «Венеции» и «Наполи».

Ничего не знаю про интерес этих клубов. «Венеция», «Наполи», что там еще пишут? У меня контракт с ЦСКА , и я буду работать здесь. Когда агент мне скажет, что есть конкретное предложение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы. А пока все мысли только о ЦСКА — работать, побеждать, делать максимум того, что от меня требуется.