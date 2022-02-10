ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дивеев отреагировал на слухи об интересе «Венеции» и «Наполи»

сегодня, 10:56

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Венеции» и «Наполи».

Ничего не знаю про интерес этих клубов. «Венеция», «Наполи», что там еще пишут? У меня контракт с ЦСКА, и я буду работать здесь. Когда агент мне скажет, что есть конкретное предложение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы. А пока все мысли только о ЦСКА — работать, побеждать, делать максимум того, что от меня требуется.

Все новости
Орещук: «Бакаев не впишется в игровую систему „Краснодара“»
Сегодня, 18:54
СлухиЦСКА интересуется полузащитником «Лестера»
Сегодня, 17:35
Слухи«Краснодар» заинтересован в подписании Бакаева
Сегодня, 17:04
СлухиХаджикадунич может уйти из «Ростова»
Сегодня, 16:36
Агент Вианны: «Бруно сможет задержаться в России дольше чем на 5 месяцев»
Вчера, 20:15
СлухиСтали известны детали аренды Карраскаля в ЦСКА
Вчера, 19:15
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 20:24
Чаловым тоже Ювентус интересовался.
Эрика Статистика
Эрика Статистика
сегодня в 17:28
забавно ,что мы вообще разговариваем о таком игроке.
particular
particular
сегодня в 16:32
Дивеев нынче прям источает волны патриотизма и целеустремлённости...
А заодно, имитирует приступ неинформированности...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 14:09
Учитывая его форму, то даже в химки не возьмут, Фукс его однозначно вытеснит из основы, а вот Бийол как задал высокую планку, то так ее и держит,
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:43
А почему не в Милан или Интер ?
SHMEL
SHMEL ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:34, ред.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:57
    Венеция - это более реально, чем Наполи.
    makkie
    makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 12:49
    Да в цска одни воспитанники играют, не знаю чем тут Шмель недоволен )))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:28
    Если какой-либо клуб и заинтересуется г-ном Дивеевым, то только от безысходности. В команде всего десять игроков и до комплекта нужен одиннадцатый, а никто не хочет выступать за этот клуб, вот тогда и обратят внимание на такого футболиста.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 12:08
    Весьма слабый игрок, даже для Венеции...
    xw4n75tgbu2g
    xw4n75tgbu2g
    сегодня в 12:04
    Агент слухи распускает.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 11:56
    За пару лет после перехода из "Уфы" практически воспитанником стал, как и Обляков)) Акинфеев, Дзага и Березуцкий вбили в них армейский дух и выбили уфимские привычки))
    makkie
    makkie ответ SHMEL (раскрыть)
    сегодня в 11:37
    Дивеев воспитанник цска? о_О
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:35
    Сиди уже и не рыпайся!
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:19
    Венеция и Наполи — забавный разброс покупателей. А чё не Салернитана и Реал? ))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 11:19
    При всем уважении, Дивеев в "Наполи" пока что это смешно, а "Венеция" в зоне вылета и так как выше набравший ход "Кальяри" и усилившаяся "Сампа", я не вижу, как она может не вылететь, поэтому он не успеет адаптироваться, как окажется в Серии В, и нужно ли ему это)
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 11:16
    Игорь, давай не жалей себя, работай, хочется чтобы в центре обороны был свой воспитанник, а пока проигрываешь конкуренцию.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 11:10
    В товарняках Игорь не блистал ( очевидно не набрал форму). Слухи это хорошо, но безупречная игра гораздо лучше.. Набирай форму. Удачи.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:08
    Бывший брюнет,он же блондин,он же Крашеный Лис,он же Игорь Дивеев,он же "навеки с ЦСКА". Пока.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 11:08
    Пока он даже в основу ЦСКА не проходит.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:02
    Кончайте печатать эту эрунду
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:02
    Дежурные слова, мог бы и не реагировать.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 10:57
    Вот если бы Реал или Барса, то тогда слышал бы
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100