«Краснодар» заинтересован в подписании Бакаева

«Краснодар» заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.
Контракт 25-летнего футболиста с красно-белыми истекает в конце сезона. Маловероятно, что стороны продлят соглашение.
«„Краснодар“ и в прошлом году проявлял интерес к Бакаеву. Сейчас, даже несмотря на грядущее смягчение лимита на легионеров, этот интерес стал более предметным — клуб планирует сделать предложение футболисту по контракту.
В ноябре прошлого года клуб был готов предложить стороне игрока контракт на 1,7 млн евро в год, но согласия не получил (позднее представитель футболиста Герман Ткаченко эту информацию опроверг). Вероятно, именно о сумме в 1,7-1,8 млн евро в год и стоит говорить как о возможном предложении Бакаеву со стороны „быков“», — утверждает источник.
В случае с Сычёвым Романцевым было сказано: "Это игроки должны доплачивать, что им позволили играть за Спартак".
В случае с Торбинским Федун сказал: «Никогда не хотел играть за „Спартак“ и отверг множество финансово выгодных предложений клуба».
И Шавло добавил: «„Спартак“ не тот клуб, который будет бегать за игроком и просить его продлить контракт. Если футболист не желает играть в „Спартаке“, если такие времена уже настали, что российские игроки не хотят выступать за этот клуб, то мы не собираемся становиться на колени перед ними».
Интересно как будет развиваться история с Зелимханом Бакаевым? Пока все говорят, что он спартаковец до мозга костей, а что скажут если уйдёт в другой клуб? История повторяется...
В случае с Сычёвым Романцевым было сказано: "Это игроки должны доплачивать, что им позволили играть за Спартак".
В случае с Торбинским Федун сказал: «Никогда не хотел играть за „Спартак“ и отверг множество финансово выгодных предложений клуба».
И Шавло добавил: «„Спартак“ не тот клуб, который будет бегать за игроком и просить его продлить контракт. Если футболист не желает играть в „Спартаке“, если такие времена уже настали, что российские игроки не хотят выступать за этот клуб, то мы не собираемся становиться на колени перед ними».
Интересно как будет развиваться история с Зелимханом Бакаевым? Пока все говорят, что он спартаковец до мозга костей, а что скажут если уйдёт в другой клуб? История повторяется...
У Бакаева была куча шансов в Спартаке. Играет от случая к случаю. Когда хоть немного не в форме, то сразу смотрится просто ужасно.
В сложившейся ситуации многое зависит от решения Ваноли - сейчас у него картбланш по составу, скажет что игрок нужен и Спартак может пойти на условия Бакаева. Чувствуется что Зелимхан это понимает и в контрольных матчах старается выкладываться на все 100. А вот пойдет ли переподписание на пользу клубу и не расслабится ли Бакаев после улучшения условий - вопрос открытый.
У Бакаева была куча шансов в Спартаке. Играет от случая к случаю. Когда хоть немного не в форме, то сразу смотрится просто ужасно.
В сложившейся ситуации многое зависит от решения Ваноли - сейчас у него картбланш по составу, скажет что игрок нужен и Спартак может пойти на условия Бакаева. Чувствуется что Зелимхан это понимает и в контрольных матчах старается выкладываться на все 100. А вот пойдет ли переподписание на пользу клубу и не расслабится ли Бакаев после улучшения условий - вопрос открытый.