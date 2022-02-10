«Краснодар» заинтересован в подписании Бакаева

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сегодня, 17:04

«Краснодар» заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» .

Контракт 25-летнего футболиста с красно-белыми истекает в конце сезона. Маловероятно, что стороны продлят соглашение.

«„Краснодар“ и в прошлом году проявлял интерес к Бакаеву. Сейчас, даже несмотря на грядущее смягчение лимита на легионеров, этот интерес стал более предметным — клуб планирует сделать предложение футболисту по контракту.

В ноябре прошлого года клуб был готов предложить стороне игрока контракт на 1,7 млн евро в год, но согласия не получил (позднее представитель футболиста Герман Ткаченко эту информацию опроверг). Вероятно, именно о сумме в 1,7-1,8 млн евро в год и стоит говорить как о возможном предложении Бакаеву со стороны „быков“», — утверждает источник.