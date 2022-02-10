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«Краснодар» заинтересован в подписании Бакаева

сегодня, 17:04

«Краснодар» заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Контракт 25-летнего футболиста с красно-белыми истекает в конце сезона. Маловероятно, что стороны продлят соглашение.

«„Краснодар“ и в прошлом году проявлял интерес к Бакаеву. Сейчас, даже несмотря на грядущее смягчение лимита на легионеров, этот интерес стал более предметным — клуб планирует сделать предложение футболисту по контракту.

В ноябре прошлого года клуб был готов предложить стороне игрока контракт на 1,7 млн евро в год, но согласия не получил (позднее представитель футболиста Герман Ткаченко эту информацию опроверг). Вероятно, именно о сумме в 1,7-1,8 млн евро в год и стоит говорить как о возможном предложении Бакаеву со стороны „быков“», — утверждает источник.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:50
Ну зачем то они все же собираются-значит питерские продавили что то. Просто так бы не стали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 20:42
Лимит не ослабят точно. Не та ситуация в ГД и стране.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 20:38
Ты только про Сычёва сказки не расказывай.Романцев его откопал в Томбове,поднял до игрока уровня сборной.А Сычев к нему задом повернулся.И получил потом по полной от жизни.
санек002
санек002 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 20:22
это будет полным идиотизмом со стороны руководства!хотя какое руководство?как дед не скажет:кудлатый кукол в бейсболке со страпоном наперевес и эта ш -не хочу не буду и братец на задворках
протон
протон
сегодня в 19:52
Почти 2 мульта евро в год за человека, который по мячу 2 раза попадает. Отменить лимит, только чтобы такие как Бакаев получали по 300к максимум
У Бакаева была куча шансов в Спартаке. Играет от случая к случаю. Когда хоть немного не в форме, то сразу смотрится просто ужасно.
В сложившейся ситуации многое зависит от решения Ваноли - сейчас у него картбланш по составу, скажет что игрок нужен и Спартак может пойти на условия Бакаева. Чувствуется что Зелимхан это понимает и в контрольных матчах старается выкладываться на все 100. А вот пойдет ли переподписание на пользу клубу и не расслабится ли Бакаев после улучшения условий - вопрос открытый.
протон
протон ответ Kolenok (раскрыть)
сегодня в 19:47
Он в Турции. кто знает может он там хорошо начал играть?
Kolenok
Kolenok ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:36
Шапи сдулся,причем давно уже!
Пик
Пик
сегодня в 18:55
Лучше бык чем свинья
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 18:55
Застопорившееся переподписание может получить стимул для движения
Сп62
Сп62
сегодня в 18:53
Не знаю, какими глазами люди смотрят футбол, но, на мой взгляд, Бакаев на сегодня лучший в команде. Единственный игрок, который может креативить и что-то придумать в атаке. Можно отметить Мозеса, но он легионер. Айртон хорош только в контр-атаках. Если отдадут Зелимхана, потеря будет невосполнимая.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 18:32
Ээээх ! Твои слова да Богу в уши !
kust07
kust07
сегодня в 18:05
Бакаев и в Спартаке один из лучших.
В Краснодаре может и более лучше раскроется.Все-таки Спартак нестабильный клуб
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:01
Может лучше уйти в Краснодар и получить новый вызов и мотивацию, раскрыв себя по новому? В Спартаке он всё-таки нестабилен.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:01
Каттани ждет решения по лимиту. Если ослабят-посмотрят вингера посильнее Баки. С Мозесом повезло но у него контракт еще на один сезон и на прицел по усилению нужно сейчас уже работать. А вообще в нападении на фланг лучше Айртона наигрывать-по моему он там как рыба в воде. А Литвинов тот же в защите прижился неплохо-в центре он лишний. При грамотном взгляде на вещи Ваноли с Каттани должны неплохую команду собрать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:43
Быкам бакаев не нужен, его хватает минут на 20 но с другой стороны он может поиграть в престижном клубе Краснодар.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:26, ред.
Это будет потеря для Спартака. Сразу вспомнилась история с Торбинским, а до этого с Сычёвым. Игроки просто просили поднять им зарплату, а после ухода слышали вдогонку.
В случае с Сычёвым Романцевым было сказано: "Это игроки должны доплачивать, что им позволили играть за Спартак".
В случае с Торбинским Федун сказал: «Никогда не хотел играть за „Спартак“ и отверг множество финансово выгодных предложений клуба».
И Шавло добавил: «„Спартак“ не тот клуб, который будет бегать за игроком и просить его продлить контракт. Если футболист не желает играть в „Спартаке“, если такие времена уже настали, что российские игроки не хотят выступать за этот клуб, то мы не собираемся становиться на колени перед ними».
Интересно как будет развиваться история с Зелимханом Бакаевым? Пока все говорят, что он спартаковец до мозга костей, а что скажут если уйдёт в другой клуб? История повторяется...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:19, ред.
Удачи ему. 50 результативных за 5лет не так уж мало, сильнее Ахметова и Облякова
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:15
Бесполезный игрок, который когда-то подавал надежды.
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 17:13
Все правильно Быки делают
протон
протон
сегодня в 17:13
Бакаев находится в стадии переговоров о продлении контракта со Спартаком и тут:
- Бакаевым интересуется Краснодар.
Потом:
- Бакаевым интересуется Зенит
Потом:
- Бакаевым интересуются топ клубы Европы!
В конце:
- Бакаев переподписал контракт со Спартаком на улучшенных условиях.
Конец.

Не могу сказать что слежу за его игрой, но часто он себя хорошо проявляет только на сборах или в товарищеских матчах и 0 голов об этом и говорят в сезоне.
Летом Шапи вернётся, есть смысл его брать?
Kolenok
Kolenok
сегодня в 17:12
Лучший на данный момент в Спартаке,лучше Зарему отдайте с доплатой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:12
Для Спартака обычное дело...
lotsman
lotsman
сегодня в 17:11
А почему бы и нет.
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 17:11
А вот если заиграет в Краснодаре, то Спартак локти будет кусать
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:10
Добрый день. Сообщили о данной проблеме.
particular
particular
сегодня в 17:08, ред.
Интерес Краснодара может подгреть угасающий интерес Спартака :)))
А может у Краснодара появится сверхмотивированный игрок на пару матчей в сезоне :))
marut
marut
сегодня в 17:06
Пусть переходит к Быкам
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