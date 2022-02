Форвард «Лестера» Лукман будет выступать за сборную Нигерии

Нападающий «Лестера» будет представлять сборную Нигерии на международном уровне.

ФИФА одобрила смену гражданства Лукман. До этого 24-летний форвард имел английское гражданство. Теперь Адемола сможет выступать за Нигерию, если получит вызов в национальную команду.