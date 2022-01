Защитник Кот-д'Ивуара стал в ворота в матче Кубка африканских наций

Редкий случай произошёл в матче Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Сьерра-Леоне (2:2).

На 93-й минуте встречи голкипер Кот-д'Ивуара получил травму, а замен у сборной больше не осталось. В ворота национальной команды встал капитан Кот-д'Ивуара , доиграв оставшееся время матча в роли голкипера.

In the 93rd minute, Ivory Coast keeper Badra Ali Sangaré suffered an injury while conceding the equalizer to Sierra Leone.



He had to be stretchered off, and captain Serge Aurier stepped in goal for the final minutes 🧤 pic.twitter.com/sr4ymFZmpW