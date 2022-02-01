«Я убеждён, что Дибала станет новым Месси». Футбольный мир прощается с легендарным президентом «Палермо»

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вчера, 16:56

Ушёл из жизни Маурицио Дзампарини, он же «Пожиратель тренеров».

Сегодня на 81-м году жизни скончался Маурицио Дзампарини. Причиной смерти стал перитонит, а здоровье бывшего футбольного функционера подорвала личная трагедия: несколько месяцев назад в номере одного из отелей Лондона было обнаружено тело его сына, 23-летнего Армандо Дзампарини.

С 1987-го по 2002-й Маурицио был президентом «Венеции», которая при нем вернулась в Серию A четверть века спустя. Из-за разногласий с местными властями Дзампарини вынужден был покинуть «Венецию», но не футбол: купил «Палермо», во главе которого прославился на весь мир и получил прозвище «Пожиратель тренеров».

За 16 лет эры Дзампарини сицилийский клуб 45 раз менял тренеров, в «Палермо» поработали 32 специалиста (некоторые получали вторые шансы, а Гвидолин возглавлял команду четырежды). «Палермо» не завоевал трофеев при Дзампарини, но он по праву считается лучшим президентом в истории сицилийцев.

Стараниями Маурицио Дзампарини «Палермо» вернулся в элиту итальянского футбола, а на «Энцо Барбера» играли Эдинсон Кавани, Пауло Дибала и Хавьер Пасторе. Все значимые рекорды клуба были установлены в эпоху этого президента. А еще он никогда не лез за словом в карман, в чем вы сейчас убедитесь.

О футболистах «Палермо» [после поражения от «Торино» 1:3]:

Вы не мужики, а кучка маленьких девочек из грамматической школы! Я в свои годы по утрам бегаю быстрее, чем когда вы делаете рывок за мячом.

Об «Интере» [после домашнего поражения 1:2]:

Раньше все блага доставались «Ювентусу», а теперь в фаворе у арбитров «Интер». Судья должен был назначить, как минимум, четыре пенальти в нашу пользу, но ни разу не указал на «точку». Говорю вам, «Интер» — это новый «Ювентус».

О Делио Росси [которого уволил после поражения 0:7 и вернул на мостик через 2 месяца]:

Этот парень разрушил «Палермо», но я испытываю слабость к тактике, которую он использует. Видимо, Делио Росси как моя жена: я хочу его всего для себя, даже несмотря на минусы.

Перед одним из матчей против «Милана»:

Скорее всего, уступим со счетом 0:2. Очень волнуюсь насчет этого матча, потому что команда слишком петушится. Следует вспомнить, что мы играем с «Миланом», а не с командой пиццерии.

О Хавьере Пасторе:

Этот парень — гений. Только сумасшедшее предложение заставит меня с ним расстаться. 40 миллионов евро? Пффф, одна лишь правая нога Пасторе стоит 40 миллионов!

О Розелле Сенси [президент «Ромы»]:

У кого-то хватило ума доверить управление спортивным автомобилем женщине. С тем же успехом можно дать обезьяне гранату.

Об английских клубах:

Эти бесстыдники с островов действуют подобно пиратам: регулярно грабят клубы по всей Европе, забирая у них сокровища. Подписывая молодых игроков из других стран, они наносят вред всем, в том числе мальчишкам.

О футболистах «Палермо» [после ничьей с «Тревизо» 2:2]:

Я не хотел возвращаться на Сицилию после этого матча, потому что мне хотелось пнуть каждого причастного к этому результату в зад. Если бы это зависело только от меня, я бы больше никогда не платил им.

О Жозе Моуриньо:

Когда «Палермо» играет дома, я всегда подхожу поздороваться с руководством и тренерским штабом гостей. Я протянул руку Жозе Моуриньо и сказал, что рад приветствовать его в Италии, рад знакомству с ним. Знаете, что он сделал? Просто развернулся и ушел. Моуриньо называет себя «Особенным», но на самом деле он грубый, избалованный и невоспитанный.

О Пауло Дибале [в 2017 году]:

Перед нами новый Месси. Он станет игроком уровня Лео и уже на пути к этому. Вы видели матч с «Кальяри»? Кто еще мог бы выдать такую голевую передачу на Игуаина? Я дружу с Мароттой и хотел бы, чтобы Пауло остался в «Юве». Мне кажется, клуб может себе позволить оставить его у себя, хотя за Дибалу будут предлагать хорошие деньги. Игроки мирового класса нужны всем. Я считаю, что Дибала стоит 150 млн евро.

О Пауло Дибале [в 2020 году]:

Я всё еще убежден, что Дибала станет новым Месси. Помимо того что Пауло является чемпионом, он еще очень хороший парень. Пауло нужно было последовать моему совету три года назад и уехать из Турина. Я прямо ему говорил, что он должен покинуть «Юве». Он больше подходит для «Реала» или «Барселоны». Но он всегда говорил, что очень счастлив в «Ювентусе».

О футбольных арбитрах:

Сегодня [«Палермо» проиграл «Кальяри» 1:3] нас судил некомпетентный арбитр, которому не место в Серии A. Система судейства в Италии — это черный ящик, внутри которого процветает коррупция. Мы должны посадить всех судей в тюрьму, чтобы сделать итальянский футбол лучше.

Об Адриане Муту [который забил в ворота «Палермо», наплевав на фейр-плей]:

Мы придерживаемся фейр-плей, но однажды приходит такой смышленый парень, как этот Муту, и выставляет нас всех дураками. Наш игрок лежит на земле и корчится от боли, а этот маленький вороватый цыганенок забивает гол. Впрочем, это характерно для румын, все они коварные типы.

О тренере «Палермо» после неудачной игры [адресовал эту фразу нескольким «алленаторе»]:

Команда сегодня играла без мяча, потому что у нас тренер без «шаров».

О футболистах «Палермо» после особенно болезненного поражения: